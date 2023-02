Karate, Emanuele campione Italiano

Vincendo tutti e quattro gli incontri, Emanuele Magnelli aggiunge al suo palmares un altro importante risultato. Il team è composto da Emanuele Magnelli, Emanuele Califano, Antonio Celentano, Gabriele Pezzotti, Guido Squillante, Mario Brasile e Michael Korotenko

Al Pala Pellicone di Ostia (Roma), l’atleta labronico della società Accademia dello Sport dei M° Alessio Magnelli e Carmelo Triglia raggiunge questo grande successo al Campionato italiano Fijlkam a squadre, in prestito al forte team Shirai San Valentino del Maestro Antonio Califano. Presentato come atleta nella categoria dei pesi massimi +76kg, Magnelli è riuscito a vincere tutti e quattro gli incontri dimostrando una grande padronanza tattica e tecnica e una maturità crescente nella gestione della gara. Il forte team composto da Emanuele Magnelli – Emanuele Califano – Antonio Celentano – Gabriele Pezzotti – Guido Squillante – Mario Brasile – Michael Korotenko batte ai 1/16 di finale la squadra lodigiana della Dinamo per 5-0 (Magnelli vincente nel suo incontro per 3-0), ai 1/8 di finale l’Aks di Firenze per 5-0 (Magnelli non schierato), ai 1/4 di finale batte la Universal Center di Napoli per 4-1 (Magnelli vincente per 6-0) e in semifinale batte la Champions Center di Scampia 3-1 (Magnelli vincente per 2-0). La finale è ricca di emozioni dove Magnelli parte per primo combattente aprendo la strada alla vittoria del Campionato Italiano vincendo l’incontro 2-1, la squadra vincerà la finale per 5 incontri a 0. Emanuele Magnelli aggiunge al suo palmares questo importante risultato dopo aver ottenuto nel suo percorso sportivo Nazionale Federale, il terzo posto ai Campionati Italiani Esordienti Fijlkam nel 2019, la medaglia d’argento alla Coppa Italia Cadetti Fijlkam 2021 e il secondo posto al Campionato Italiano Juniores Fijlkam nel 2022, ottenendo così pesanti medaglie Nazionali in tutte le categorie di età in cui ha partecipato.

Nella categoria assoluti, ancora una grande soddisfazione per l’accademia dello Sport di Livorno, che schierava la formazione Seniores composta da Nicola Spadoni, Nicolas Guelfi, Joele Bargagna, Manuele Miniati e i prestiti Luigi Cuffaro del Budokan Montelupo del M° Bancone e Mattia Paoletti del Dojo Karate Lucca del M° Montini. Il team labronico si pizza nella classifica finale con un onorevole 9° posto, perde con onore al primo turno con la forte formazione Universal Center di Napoli, che schierava tra gli altri una medaglia Olimpica e un campione Europeo La squadra napoletana va in finale e ripesca i labronici che se la giocano perdendo contro il karate Club Roma con una prestazione esaltante. Il Campionato Italiano a squadre 2023 contava 124 squadre iscritte e quasi 600 atleti da tutta Italia.

