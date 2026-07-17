Karate, gli atleti dell’Asd Folgore si allenano con il campione Mattia Busato

La delegazione della ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti ha partecipato allo stage di alta formazione tecnica dedicato al Kata organizzato dalla FIJLKAM Toscana a Forte dei Marmi. Presenti anche i tecnici Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia

Grande partecipazione degli atleti della ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti Folgore di Livorno allo stage di alta formazione tecnica dedicato alla specialità del Kata (forme), tenuto dal campione del Centro Sportivo Esercito Mattia Busato e svoltosi a Forte dei Marmi. L’evento, organizzato dal Comitato Regionale Toscana – Settore Karate FIJLKAM, ha rappresentato un’importante occasione di crescita tecnica e formativa per tutti i partecipanti. La giornata si è sviluppata attraverso due unità di allenamento, una nella sessione mattutina e una nel pomeriggio, offrendo agli atleti l’opportunità di approfondire aspetti metodologici, tecnici e tattici di assoluto livello, sotto la guida di uno dei massimi interpreti italiani della specialità. A rappresentare la ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti Folgore di Livorno sono stati gli atleti del Settore Giovanile “Blu/Azzurro”, colori che richiamano l’identità e i valori della Forza Armata:

Samuele Corvaglia

Simone Corvaglia

Amanda Baldini Ramos

Alessio Baldini Ramos

Matteo Pardossi

Zoe Alonge

Elanor Alonge

Salvatore Cossu

Eleonora Goretti

Marta Dello Iacono

Marianna Scancarello

A conferma del costante impegno della società nella formazione e nello sviluppo del karate toscano, hanno preso parte all’iniziativa anche i tecnici della ASD 187° Folgore di Livorno Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia, componenti dello staff tecnico del Comitato Regionale Toscana – Settore Karate FIJLKAM.

La partecipazione a iniziative di questo livello rappresenta un tassello fondamentale del percorso educativo e sportivo promosso dal club 187, da sempre orientato a offrire ai propri giovani atleti opportunità di confronto con i migliori interpreti della disciplina, nella convinzione che la formazione continua costituisca uno degli strumenti più efficaci per costruire competenze, carattere e cultura sportiva.

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