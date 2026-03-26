Karate: i Folgorini brillano a Novi Ligure

Un’altra importante prova per il settore giovanile, con l’obiettivo di maturare esperienze fondamentali per la crescita tecnica e individuale a lungo termine, si è svolta domenica scorsa in occasione del 1º Trofeo Città di Novi Ligure, tenutosi nell’omonima città. I giovani atleti dei Folgorini si sono distinti nella specialità del Kata, conquistando la medaglia d’oro con Salvatore Cossu nella classe Under 14 (categoria cinture verde/blu), mentre Erik Ippolito ha ottenuto un buon 5º posto. Nel Kumite, è arrivata una medaglia di bronzo grazie a Gabriele Termini nella classe Under 14 +45 kg. Buon piazzamento anche per Matteo Sartor, che ha chiuso al 5º posto, mentre positive sono state le prestazioni dei fratelli Auro ed Elia Baldini. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione, è stata la presenza, in qualità di ospite speciale, del Campione Olimpico Luigi Busà. Gli atleti sono stati accompagnati dai tecnici Rico Simonetti e Graziano Ligas.

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