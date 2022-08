Karate, l’Asd 187° Folgore sbarca… all’Università

Prosegue la mission dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica di Forza Armata, dai colori blu/azzurro che la contraddistinguono, con sede presso la palestra sita in “Caserma Paolo Vannucci” di Livorno, affiliata alla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) per la disciplina olimpica del Karate.

Il presidente dell’ A.S.D. Esercito – 187 paracadutisti Folgore, 1º Lgt Costantino Oliviero e l’intero Consiglio Direttivo, sono espressamente entusiasti del traguardo raggiunto: “dall’ educazione e formazione dedicata alle giovani generazioni a partire dall’età prescolare, dal riconoscere e coltivare i propri talenti, al raggiungimento di ragguardevoli risultati agonistici ottenuti dal settore giovanile “I Folgorini”, all’ incessante capacità di proporre e condurre progetti multidisciplinari a finalità educativa, sino a giungere e divenire, oggi, polo di riferimento per gli atenei dell’Università Telematica Pegaso”.

Le parole di Oliviero: “Mai si è arrestata l’Associazione, neanche nel pieno della pandemia, e da quest’anno accademico, 2022/2023 e per i prossimi tre anni, saremo con orgoglio “ente convenzionato” dell’Università Telematica Pegaso, nello specifico ai laureandi in Scienze Motorie, triennale e magistrale, ai quali daremo la possibilità di vivere “sul campo e non solo” la nostra realtà, facendo conoscere progetti e “mission”, che hanno avuto origine dal settembre 2002, e proprio quest’anno ci stiamo apprestando a festeggiare i 20 anni di attività continuativa. Un’ agenzia educativa, la nostra ASD, risulta per noi una conquista e un riconoscimento importante, quale centro qualificato per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi, oltre come polo per l’orientamento universitario e post-universitario di atenei. I nostri “tecnici con le stellette”, e non solo, fuori l’orario di servizio, dedicano volontariamente tempo ed energie, a favore dei giovanissimi bambini e bambine (a partire dall’età dei 3 anni) e si prestano con forte sentimento di abnegazione a sostegno dei valori e principi etici morali militari e sportivi. I momenti di aggregazione e di crescita individuale dei più piccoli, sono per noi sinonimo di “famiglia”. –

Nel mese di settembre ripartiranno i corsi, aperti a tutti coloro che si vogliono unire e prendere parte al settore giovanile i “Folgorini”.

Per info: [email protected], sito web: www.karatelivornofolgore.it

