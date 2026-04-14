Karate: Pili, Citi e Bozzi podio all’Open League d’Italia

La competizione, tra le più rilevanti nel panorama nazionale, ha visto la partecipazione di 1667 atleti appartenenti a 321 società sportive, riuniti presso il PalaHall di Riccione per l’Open League d’Italia, confermandosi come appuntamento di riferimento per i migliori talenti emergenti del karate italiano

Grande soddisfazione per il settore giovanile della Asd Esercito – 187 di Livorno, che nel corso dello scorso weekend ha preso parte al prestigioso circuito di gare organizzato dalla Fijlkam, valido per l’acquisizione dei punti per la graduatoria di merito del “ranking nazionale” individuale, utile per le convocazioni ai seminari della Nazionale Italiana Giovanile di Karate.

La competizione, tra le più rilevanti nel panorama nazionale, ha visto la partecipazione di 1667 atleti appartenenti a 321 società sportive, riuniti presso il PalaHall di Riccione per l’Open League d’Italia, confermandosi come appuntamento di riferimento per i migliori talenti emergenti del karate italiano.

Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti folgorini, che hanno conquistato tre medaglie di bronzo.

A salire per primo sul podio è stato Gabriele Pili, autore di una prestazione di grande carattere: dopo uno stop iniziale, ha saputo imporsi nella fase dei ripescaggi, vincendo cinque incontri complessivi e dimostrando determinazione e spirito competitivo fino alla conquista del terzo posto.

Nella categoria Juniores (16-17 anni), medaglia di bronzo anche per Jacopo Citi (-76 kg), che prosegue nella sua conferma di continuità della performance agonistica: dopo essere stato fermato in semifinale, ha combattuto con determinazione aggiudicandosi la finale per il terzo posto con il punteggio di 2-0.

Terzo gradino del podio anche per Andrea Bozzi nella categoria Under 21 (-84 kg), protagonista di quattro incontri disputati con energia ed entusiasmo, culminati in un meritato piazzamento.

Da segnalare inoltre le buone prestazioni di Simone e Samuele Corvaglia, Elyas Amir Rizzo, Valentina Strazzabosco e Bianca Boni, che hanno ben figurato in una competizione di altissimo livello.

Gli atleti sono stati accompagnati dal direttore tecnico, maestro Antonio Citi, e da Vincenzo Corvaglia, che hanno seguito e supportato il team durante tutta la manifestazione.

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