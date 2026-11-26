Karate, pioggia di medaglie per l’Asd 187° Folgore

Ottimo bilancio per la società livornese nella competizione disputata a Calenzano: conquistate anche tre medaglie d’argento e tre di bronzo, oltre a quattro quinti posti. Protagonisti gli atleti nelle specialità kata individuale, kata a squadre e kumite

Si apre con un bilancio di grande soddisfazione la partecipazione dell’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno al Campionato Nazionale AICS di Karate, svoltosi nel week end scorso, presso l’impianto sportivo di Calenzano. Nella prima giornata di competizioni, gli atleti della società sportiva livornese si sono distinti nelle specialità del kata individuale, kata a squadre e kumite, conquistando complessivamente 5 medaglie d’oro, 3 d’argento, 3 di bronzo e 4 quinti posti. Un risultato significativo che testimonia la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra e, soprattutto, la determinazione di un gruppo di atleti impegnato in un percorso di formazione e crescita agonistica.

I risultati delle competizioni

Particolarmente positivo il rendimento nelle prove di kata a squadre, dove la formazione Esordienti ha conquistato la medaglia d’oro, risultato replicato dalla squadra maschile nella categoria Open. Sul podio anche la formazione femminile Open, che ha ottenuto la medaglia di bronzo. Nelle competizioni individuali spiccano le prestazioni di Davide Burali (atleta in forza alla Master Firness di Pistoia), protagonista di una doppia medaglia d’oro nel kata Senior e Interstile, e di Simone Corvaglia, che ha conquistato due medaglie d’argento nelle categorie Junior e Senior. Nel kumite, Valentina Strazzabosco ha conquistato il titolo nella categoria Esordienti −45 kg, mentre Bianca Boni ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria Esordienti −50 kg. A completare il medagliere individuale sono arrivati i bronzi di Matteo Pardossi, nel kata Esordienti, e di Elanor Alonge, nel kata Cadette. Importanti anche i piazzamenti ai piedi del podio di Amanda Ramos Baldini, Salvatore Cossu, Alessio Ramos Baldini ed Elyas Amir Rizzo, tutti quinti classificati nelle rispettive competizioni. Hanno inoltre preso parte alla giornata di gara Elia Baldini, Simone Termini, Matteo Sartor, Isabella Fin, Davide Moscatiello e Daiana Sartori, contribuendo con il proprio impegno alla partecipazione complessiva della squadra.

Lo staff tecnico

Ad accompagnare gli atleti durante la manifestazione sono Antonio Citi, Vincenzo Corvaglia e Graziano Ligas, impegnati nell’assistenza tecnica e nella gestione delle competizioni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©