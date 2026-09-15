Karate. Poker di medaglie all’Irish Open per l’Asd Esercito-Folgore

La formazione livornese chiude la prestigiosa competizione internazionale con un oro, due argenti e un bronzo. Bianca Boni trionfa nell’Under 14, sul podio anche Leonardo Nannini, Niccolò Maccioni Santini e Jacopo Citi

Positivo bilancio internazionale per la ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, impegnata al The Irish Open 2026 – International Karate Tournament, disputato il week end scorso nella capitale irlandese. La formazione livornese, presente con quattro atleti, chiude la competizione con quattro medaglie: un oro, due argenti e un bronzo, oltre a un quinto posto conquistato nella categoria Senior. A salire sul gradino più alto del podio è stata Bianca Boni, che conquista la medaglia d’oro nell’Under 14 -42 kg. Un percorso netto per la giovane atleta, capace di imporsi nei quattro incontri disputati con i punteggi di 8-1, 10-0, 1-0 e 6-0, chiudendo la competizione con una prestazione di grande continuità ed efficacia. Ottima prova anche per Leonardo Nannini, protagonista nella categoria Cadetti -70 kg, dove raggiunge la finale conquistando la medaglia d’argento. Secondo gradino del podio anche per Niccolò Maccioni Santini, impegnato nella categoria Juniores -76 kg. Il giovane atleta della Folgore centra la finale e conclude l’Irish Open con un’importante medaglia d’argento. Doppio impegno, infine, per Jacopo Citi, protagonista sia nell’Under 21 sia nella classe Senior. Nella categoria Under 21 -75 kg conquista la medaglia di bronzo, mentre nel confronto con gli atleti della categoria Senior -75 kg conclude al 5° posto. Il bilancio finale della trasferta irlandese consegna quindi alla ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno quattro podi con quattro atleti schierati, confermando la capacità del gruppo agonistico di esprimersi con efficacia anche in un contesto internazionale. La trasferta è stata guidata dal Direttore Tecnico della ASD Esercito – 187° Folgore, M° Antonio Citi, affiancato dall’accompagnatore ufficiale Andrea Boni, che ha seguito il gruppo durante l’intero appuntamento internazionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©