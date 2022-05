Karate, qualificati al campionato italiano i giovani dell’Asd Esercito 187° Folgore

Impegnativa e coinvolgente è stata l’impresa dell’Asd Esercito – 187° Folgore di Livorno, la stessa è stata impegnata a livello agonistico con parte del settore giovanile in più eventi che sono accorsi durante lo scorso fine settimana. La squadra è stata impegnata alla partecipazione del circuito mondiale WKF (World Karate Federation) Karate 1 – Youth League di Limassol in Cipro, nella Fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano Juniores (16 – 17 anni d’età) per la specialità del Kata “forme”, inoltre nella medesima giornata di domenica scorsa, una aliquota di folgorini sono stati schierati alle fasi preliminari Nazionale nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, organizzato dal Comitato Regionale Toscana settore Karate della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), svoltati, presso l’impianto sportivo di Pistoia.

Buone sono state le prestazioni nel combattimento per l’atleta Mihai Mogildea che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria di peso 86 Kg e un buon 5° (quinto) posto raggiunto da Luca Pilagatti a seguito alla disputa della “finalina” per la medaglia di bronzo nella – 61 Kg. Gli atleti sono stati seguiti dal “tecnico con le stellette” Daniele Pilagatti.