Klyuchnyk si presenta: “Sono carico”

L’ex Herons è impaziente di iniziare questa nuova avventura con la Toscana Pielle Livorno. Il club: "L’ingaggio di Dymitro dimostra chiaramente la volontà della società di lottare fino in fondo"

Sala Panoramica dell’Acquario di Livorno gremita per accogliere Dymitro Klyuchnyk, pivot classe 1994, pronto a fare il suo debutto con la maglia della Toscana Pielle Livorno già nella sfida contro Caserta. “L’ingaggio di Dymitro dimostra chiaramente la volontà della società di lottare fino in fondo – sottolinea il club – Era uno dei giocatori più richiesti sia in estate che nella sessione attuale di mercato, riuscire a portarlo a Livorno è motivo di grande soddisfazione. Le nostre ambizioni restano alte e, grazie al lavoro che stiamo facendo, siamo certi che i risultati arriveranno”. Grande entusiasmo anche da parte dell’ex Herons, impaziente di iniziare questa nuova avventura: “Ho trovato un gruppo accogliente, che sta facendo di tutto per inserirmi al meglio – dichiara Klyuchnyk -. Livorno è una piazza conosciuta in tutta Italia per il suo calore, e io sono qui per puntare in alto. Ora dobbiamo concentrarci su ogni singola partita, vincerne il più possibile e ottenere il miglior piazzamento ai playoff. Da lì, inizia tutta un’altra storia”. Durante la stessa mattinata, il club biancoblù ha svelato anche le nuove divise firmate Macron, accompagnato dalla mascotte ufficiale. Un design che unisce tradizione e identità: onde bianche e blu sulla maglia e una triglia gigante sui pantaloncini: “Questa divisa è la nostra seconda pelle – spiegano dal team comunicazione e marketing piellino – Le onde del nostro mare e la triglia, simbolo della città, ci rappresentano appieno. Siamo orgogliosi dei partner che ci sostengono, eccellenze cittadine e brand di rilievo nazionale come Opera Laboratori e Costa Edutainment, con cui condividiamo ambizione e voglia di crescere”.

