Kodokan 1990, Roggi diventa 3° dan di Judo e 2° dan di Ju Jitsu

Nelle scorse settimane l’insegnante David Roggi, cintura nera della Palestra Kodokan 1990 di Livorno, ha superato brillantemente gli esami di 3° dan di Judo e 2° dan di Ju Jitsu della federazione Fijlkam. Tale risultato rappresenta la conferma del valore tecnico degli istruttori di arti marziali e sport da combattimento della palestra del direttore tecnico Luca Aiello che, da qualche anno, promuove il Metodo Globale di Autodifesa, affidandolo ai coordinatori tecnici della Fijlkam Toscana, David Roggi e Marino Carpenè, con il corso specifico presso la palestra di viale Petrarca. Il tema della Difesa Personale è assai vasto e complesso poiché si dipana non soltanto in argomentazioni prettamente tecniche ma non può prescindere da quelle di tipo morale, sociale, psicologico e legale.

Il “Metodo Globale di Autodifesa” (MGA) nasce da una sintesi delle discipline marziali di Judo, Ju Jitsu, Karate, Aikido, e Lotta, adattate allo scopo di porre in essere una reattiva Difesa Personale. Proprio le differenti peculiarità di tali Arti Marziali permettono di affrontare le diverse modalità di attacco/difesa, nella forma, nella distanza, negli schemi di esecuzione. Il Metodo non tralascia gli aspetti psicosociologici e legislativi (legittima difesa) come pure l’atteggiamento mentale proattivo necessario nelle situazioni di repentina variabilità dell’aggressione.

Nella Palestra Kodokan 1990 di Livorno vengono tenuti corsi di antiaggressione al femminile e lezioni di Difesa Personale coadiuvati da tecnici federali del “Metodo Globale Autodifesa” della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali).

Gli insegnanti David Roggi e Marino Carpenè, coordinatori regionali M.G.A. con esperienza pluriennale nel settore delle Arti Marziali e Difesa Personale, propongono tecniche concrete di difesa “da strada” dimostrando il corretto atteggiamento mentale e favorevole strategia nell’affrontare un’aggressione. Una preparazione fisica di base inoltre, consente di migliorare le performance con lo scopo di contrastare efficientemente un improvviso pericolo fronteggiando l’aggressore.

