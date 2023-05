La 10 Soccer promossa in Serie A

I festeggiamenti della squadra, allenata da Paolo Vannini, nello spogliatoio al termine della vittoria a Napoli contro Napoli Women

Dalla C alla A2 e dalla A2 alla A. Sempre vincendo il campionato. Domenica 28 maggio la squadra livornese di calcio a 5 La 10 Soccer Asd ha conquistato a Napoli contro Napoli Women la promozione nella massima categoria. Sarebbe bastato un pari, le ragazze allenate da Paolo Vannini hanno vinto 3-4. “Sono molto contento per le ragazze che si impegnano e danno il massimo tutto l’anno – spiega il presidente della Asd Dario Ghiselli – e per il nostro mister. La menzione da parte del sindaco sulle sue pagine social è un vanto. Lo scorso anno per la promozione dalla A2 alla A siamo stati ricevuti in Comune”.

