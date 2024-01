La Akern Libertas scivola a Cassino: 85-78

Foto Giulia Bellaveglia

Archiviato con soddisfazione il derby con la Pielle, la Akern Libertas Livorno inizia il girone di ritorno con l’anticipo in casa della Virtus Cassino: palla a due sabato 13 alle 18, arbitri Scarfò di Palmi e De Giorgio di Giarre

La Akern Libertas paga la fatica della vittoria nel derby e scivola sul campo della Virtus Cassino che nel finale trova in Flavio Gay il giustiziere degli amaranto (suoi gli ultimi 13 punti dei padroni di casa). Per i ragazzi di Andreazza si è trattato di un passo indietro soprattutto nella tenuta difensiva visto che i rossoblù hanno segnato 85 punti di cui ben 49 nei secondi 20’. Peccato perché la Libertas era partita bene (4-10), ma Cassino è sempre stato dentro la partita e grazie a una difesa ‘mani addosso’ si è portata sul +6 (22-16). Nel secondo quarto si è vista la vera Libertas: 27 punti segnati, maggiore attenzione in difesa e tutti al riposto con gli ospiti avanti di 7 (36-43). Nel terzo quarto, però Cassino ha ricucito quasi subito lo strappo e ha messo il muso avanti. Al 30’ il 61-61 era il prologo della lunga volata finale. La Libertas ha provato a scappare due volte (61-66 e poi 67-70 grazie a una pesantissima boma di Allinei). Poi però sugli amaranto si è abbattuto il ciclone Gay. Con due triple da distanza siderale (seppur abbastanza comode vista la distanza concessa dal difensore più vicino). Da 74-76 a 80-76 la frittata è andata in cottura e Cassino ha vinto a braccia alzata. Per la Libertas è una sconfitta dura da digerire contro un avversario ampiamente alla portata, ma tutto sommato indolore dopo il bel successo nel derby.

BPC Virtus Cassino – Akern Libertas Livorno 85-78 (19-16, 17-27, 25-18, 24-17)

BPC Virtus Cassino: Flavio Gay 19 (3/3, 2/3), Nemanja Dincic 19 (6/8, 1/6), Melkisedek Moreaux 12 (5/9, 0/3), Maurizio Del testa 11 (1/1, 3/6), Giulio Candotto 9 (2/2, 1/2), Alessio Truglio 6 (0/1, 2/2), Michael Teghini 5 (1/3, 1/4), Jakov Milosevic 4 (1/2, 0/2), Riccardo Bassi 0 (0/1, 0/0), Michael Lemmi 0 (0/1, 0/1), Roberto Mastrocicco 0 (0/0, 0/0), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Nemanja Dincic 12) – Assist: 11 (Michael Teghini 3)

Akern Libertas Livorno: Antonello Ricci 17 (7/9, 0/2), Gregorio Allinei 12 (2/5, 2/3), Tommaso Fantoni 11 (5/7, 0/0), Jacopo Lucarelli 11 (3/7, 1/4), Francesco Fratto 10 (2/2, 2/3), Luca Tozzi 7 (2/6, 1/2), Leon Williams 5 (1/1, 1/1), Andrea Bargnesi 5 (2/4, 0/2), Andrea Saccaggi 0 (0/1, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 24 5 + 19 (Luca Tozzi 7) – Assist: 16 (Francesco Fratto 5)

