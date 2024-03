La Akern ricomincia dalla Virtus Arechi Salerno

Dopo lo stop a causa degli impegni di Williams con la Nazionale olandese, la Akern Libertas torna in campo a quindici giorni dal successo interno con Lissone Brianza. Gli Amaranto saranno di nuovo impegnati al PalaMacchia (palla a due domenica 3 alle 18, arbitri Mariotti di Basiglio e Giustarini di Grosseto) dove affronteranno la Virtus Arechi Salerno. I Campani si trovano al penultimo posto in classifica, ma questo non deve indurre Fantoni e compagni ad abbassare la guardia. Delle otto partite vinte in stagione, la Virtus, ne ha vinte tre nell’ultimo mese ed è reduce dal successo casalingo contro Rieti. Insomma: non c’è da fidarsi. La squadra di Coach Amato sta lottando per conquistare un posto nella griglia dei playout e venderà cara la pelle. I giocatori da tenere nella massima considerazione sono il play Spizzichini, il tiratore Staselis e il centro Mattia Acunzo. Nella Libertas ci sarà il debutto di Diego Terenzi, prelevato la scorsa settimana da Vicenza. Gli Amaranto intendono proseguire la striscia di successi al PalaMacchia inaugurata a fine ottobre contro Rieti. Servirà una prestazione molto attenta e con la valvola della concentrazione ben salda.

