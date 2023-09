La Caffè Toscano PL in finale di Supercoppa, oggi sfida Ruvo del coach livornese Campanella

La Caffè Toscano Pielle Livorno vince una semifinale sporca, contro un’ottima e mai doma NPC Rieti, e raggiunge la Technoswitch Ruvo di Puglia – guidata dal coach livornese Federico Campanella, ex Pielle – in finale di Supercoppa 2023. Al Pala Terme di Montecatini finisce 78-86, davanti a 300 cuori piellini festanti e in coda ad una gara che i ragazzi di coach Marco Cardani hanno condotto dall’inizio alla fine, anche con margini di 11/12 lunghezze. Ma niente, Rieti è squadra tostissima, nuova ma già amalgamata. E con le triple dei suoi lunghi, Cassar e Agostini, in più di una circostanza soffia sul collo di una Pielle comunque lucida e feroce nel mordere la giugulare di una NPC, ripetiamo, davvero tenace. Oggi alle 16:30 l’atto finale di una Supercoppa esaltante, il punto più alto della storia recente piellina. Attesi sugli spalti oltre 500 tifosi livornesi. Tutti insieme. Per una battaglia lunga 40 minuti.

NPC Rieti-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 78-86

NPC: Markovic 13, Agostini 9, Del Sole, Cassar 28, Cavallero 11, Imperatori ne, Mele ne, Perella ne, Roversi ne, Bacchin 6, Melchiorri 2, Da Campo 9. All. Ponticiello.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 8, Laganà 12, Rubbini 9, Lo Biondo 14, Manna, Cristofani ne, Baggiani ne, Simonetti ne, Ferraro 13, Chiarini 16, Diouf 12. All. Cardani.

Arbitri: Gai di Roma e Mariotti di Cascina

Parziali: 20-23, 17-20, 22-27, 19-16

