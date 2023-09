La Caffè Toscano PL Livorno vince la Supercoppa e scrive la storia del basket livornese

Vinto il primo trofeo in ambito seniores, a carattere nazionale, della storia del basket livornese. Mai nessuno ci era riuscito prima. In nessuna categoria. A nessun livello. E a metterci il timbro, ad autografare la coppa, sono stati i 10 straordinari ragazzi a disposizione di coach Marco Cardani

È tutto vero! Al Pala Terme di Montecatini, sede delle Final Four della Supercoppa LNP 2023, la Caffè Toscano PL Livorno ha vinto il primo trofeo in ambito seniores, a carattere nazionale, della storia del basket livornese. Mai nessuno ci era riuscito prima. In nessuna categoria. A nessun livello. Questa è la premessa, di una domenica bestiale. Di 40 minuti che per l’eternità rimarranno incisi sulla storia della città. E a metterci il timbro, ad autografare la coppa, sono stati i 10 straordinari ragazzi a disposizione di coach Marco Cardani. Dieci discepoli. Dieci leoni. Mai domi. Neppure quando Ruvo di Puglia (del livornese Federico Campanella), sul finire del terzo quarto, ha provato a mettere la freccia sul 64-55. Bomba di Lo Biondo, libero di Campori e Pielle che esce dall’ultimo mini riposo con gli occhi di chi vuole regalare un sogno in primis a sè stessa e ai 1500 cuori bianco e azzurri presenti sui gradoni del Pala Terme. La Pielle ha di fatto giocato in casa, per l’ennesima volta. Nella seconda metà partita attaccare sotto la curva per Ruvo, è stato complicatissimo. Parlarsi, per i giocatori di coach Campanella, non è stato climaticamente possibile. E allora ecco le triple di capitan Campori e Laganà, la leadership di Rubbini (mvp della manifestazione) e la freddezza di Chiarini, nativo di Cordoba ma freddo come la Terra del Fuoco. La Pielle scappa. La Pielle esulta. La Pielle alza la Supercoppa LNP 2023. La Pielle scrive la storia.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Caffè Toscano PL Livorno: 78-88

TECNOSWITCH: Ghersetti 12, Diomede 6, Contento 15, Traini, Leggio 17, Galmarini 13, Toniato 10, Boev 5, Granieri ne, Aloia ne. Coach Campanella

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 4, Laganà 6, Rubbini 17, Lo Biondo 16, Manna ne, Cristofani ne, Ferraro 8, Chiarini 21, Campori 12, Diouf 4. Coach Cardani

Arbitri: Luca Rezzoagli di Rapallo, Tommaso Mammoli di Chiavari

Parziali: 19-15, 43-42, 64-59, 78-88

