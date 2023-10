La Libertas ospita Crema, obiettivo tornare al successo

Dopo due sconfitte consecutive la Libertas vuole tornare a vincere. Per questo chiede strada alla Logiman Crema, squadra molto giovane, nel cui roster non c’è neanche un giocatore nato prima del 2000

Dopo due sconfitte consecutive la Libertas vuole tornare a vincere. Per questo chiede strada alla Logiman Crema, squadra molto giovane, nel cui roster non c’è neanche un giocatore nato prima del 2000. Questo garantisce agli Amaranto un grande vantaggio sul piano dell’esperienza. La squadra di Coach Baldiraghi fonda le basi del proprio rendimento sulla colonna bielorussa Tsetserukou, già avversario della LL nella lunga semifinale playoff 2021 quando giocava a Bernareggio allenata dall’attuale coach della Pielle, Marco Cardani. Al netto dei ricorsi storici, Crema trova la propria forza nel play Oboe e nel livornesissimo (ex Pielle) Matteo Graziani. La Logiman – che al debutto ha fatto tremare Legnano – ha comunque anche qualche difetto. Ad esempio – al contrario della Libertas – non ha una panchina lunghissima e questo nell’arco dei 40’ può essere un fardello insostenibile al cospetto del cingolato amaranto. Le parole di Coach Andreazza: “Arriviamo alla gara con Crema dopo una buona settimana di allenamenti che ci ha ridato continuità di lavoro dopo il triplo impegno della settimana scorsa. La squadra è compatta, sa che per competere in questo campionato durissimo deve cercare di essere sempre al massimo perché non sono ammesse pause ne durante la settimana ne durante la gara. Stiamo migliorando la condizione e la conoscenza reciproca visto il poco vissuto insieme del precampionato. Credo che i ragazzi scenderanno in campo con grande spirito e attaccamento alla maglia, sarà questo il punto di partenza per provare a battere una buona squadra come Crema. Servirà l’apporto di tutti”.

