La Libertas pronta al debutto contro Omnia Pavia

Per gli amaranto – sebbene siano al debutto – è già vietato sbagliare perché il format del campionato non ammette distrazione soprattutto tra le mura amiche

Quarantacinque giorni dopo l’inizio della preparazione, con quattro partite ufficiali nelle gambe e tanto entusiasmo la Libertas Livorno 1947 si tuffa nel clima campionato affrontando al PalaMacchia (palla a due domenica 2 ottobre alle 18) Omnia Pavia (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro per vedere la video-intervista a coach Andreazza pre-match).

Per gli amaranto – sebbene siano al debutto – è già vietato sbagliare perché il format del campionato non ammette distrazione soprattutto tra le mura amiche.

La sfida con Pavia è solo apparentemente facile perché l’organico degli ospiti – nonostante l’eliminazione choc dalla SuperCoppa (-28 nel derby con Vigevano) – è di tutto rispetto. Potì e Giampieri sono giocatori con tanti punti nelle mani a cui nelle ultime ore si è aggiunto il play-guardia Francesco Oboe. Da non sottovalutare gli oltre due metri di De Gregori che vanta già esperienze in A2.

La Libertas però dalla sua ha un roster profondissimo che garantisce ad Andreazza quantità e qualità E soprattutto avrà sugli spalti il sesto uomo pronto a spingerla negli eventuali momenti di difficoltà.

Condividi: