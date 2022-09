La Libertas vince il derby di Supercoppa: 68-62

Fantoni in schiacciata nella foto inviata nel comunicato della Libertas

Il primo derby della stagione va alla Libertas che in volata piega la resistenza di una Pielle mai doma, capace di risalire dal -14 del primo quarto (5-19) e arrampicarsi fino al +5 (56-51) a quattro giri di lancetta dalla fine della partita. Riavvolgiamo il nastro. I Biancoblù si presentano senza Piazza e l’assenza è oltremodo pesante. Al completo invece la Libertas di Andreazza che parte decisamente meglio dei cugini. Gli amaranto per la verità impiegano qualche minuto a carburare in attacco, ma la difesa morde e la Pielle soffre. E quando ha tiri aperti li fallisce. Così la Libertas pian piano trova l’allungo fino al +14 del 10’. La partita però è ancora lunga e gli ospiti con certosina pazienza iniziano a rosicchiare qualche punto. La minirimonta è frutto di una buona difesa e delle basse percentuali offensive della LL. Tutto come da pronostico perché dopo appena tre settimane di preparazione non si può chiedere la luna nel pozzo a nessuna delle due squadre. All’intervallo lungo è 28-20 e c’è la sensazione che la partita sia apertissima con la Libertas che è stata incapace di piazzare l’allungo decisivo. Così nel terzo quarto la Pielle ricuce lo strappo (31-33 con canestro di Lenti dal pitturato). La Libertas prova a riscappare sospinta da Iceman Saccaggi (43-34 con un break di 10-3). La Pielle però ora c’è arriva a -3 al 30’ e nell’ultimo quarto grazie a Loschi e Rubbini struttura quella che sembra essere la fuga per la vittoria (56-51 a -4’09”), perché l’inerzia è tutta nelle sue mani. Proprio sul più bello, però gli ospiti si inceppano. Saccaggi – sempre lui – rimette la Libertas in scia e nella bagarre finale – con le squadre provate dalla stanchezza – è Andrea Bargnesi a spaccare la partita con la tripla del +6 amaranto (64-58 a 27” dalla fine) segnata allo scadere del 24.mo secondo dell’azione. Il rimanente scampolo di partita è stato buono solo per le statistiche. Per i sedicesimi di finale la Libertas affronterà mercoledì 14 Herons Montecatini.

IL TABELLINO

MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947-UNICUSANO PIELLE LIVORNO 68-62 (19-5, 28-20; 45-42)

LIBERTAS: Bargnesi 7 (0/2, 2/3), Ricci 8 (2/6, 1/7), Fratto 10 (2/7, 1/2), Lucarelli 9 (2/6, 0/3), Forti 2, Mori N.E., Fantoni 12 (3/7), Saccaggi 17 (1/3, 3/7), Madeo N.E., Bruci N.E., Sipala 3 (0/2, 1/2), Mancini. All. Andreazza

PIELLE: Paoli 2 (0/1 da 3), Diouf 6 (3/3), Almansi 7 (1/3, 1/3), Rubbini 12 (1/4, 3/5), Lo Biondo 8 (2/2, 1/4), Loschi 16 (4/9, 1/7), Di Sacco (0/1), Dadomo N.E., Piazza N.E., Cristofani N.E., Campori 6 (2/7), Lenti 5 (2/4). All. Cardani

