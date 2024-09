La Livorno Danza Maestra Filippi scalda i motori al Circolo La Rosa

Tutto è pronto alla Livorno Danza Maestra Filippi per la nuova stagione 2024/2025 che ripartirà con i suoi corsi di danza sportiva da mercoledì 4 settembre nei locali del Circolo polisportivo La Rosa (via Vincenzo Cuoco 12) a Livorno

Tutto è pronto alla Livorno Danza Maestra Filippi per la nuova stagione 2024/2025 che ripartirà con i suoi corsi di danza sportiva da mercoledì 4 settembre nei locali del Circolo polisportivo La Rosa (via Vincenzo Cuoco 12) a Livorno. La scuola offre proposte di alta qualità anche per coloro che vivono il ballo come attività di benessere o ricreativa, oltre alla vasta offerta di corsi rivolti a chi ama la competizione e a chi desidera far parte di gruppi spettacolo.

Nei vari livelli di studio, il programma delle attività mette sempre al primo posto l’aspetto ludico, educativo e salutare del ballo, senza mai perdere di vista la giusta e completa formazione di tutti coloro che vorranno frequentare i corsi rivolti a piccoli (a partire dai 3 anni), teenager e adulti.

La scuola Livorno Danza Maestra Filippi vanta 50 anni di esperienza nel settore della danza e supportandosi di maestri altamente qualificati, garantisce competenza, professionalità, affidabilità e divertimento.

I corsi in programma sono: baby dance, ballo da sala-liscio unificato, hip hop, street show, reggaeton, danze caraibiche di coppia, gestualità caraibica femminile, portamento caraibico maschile, swing dance, danze coreografiche, contaminazione, gruppo spettacolo, preparazione atletica, formazione midas per maestri e trainer, lezioni individuali. Ci saranno anche corsi di social dance e settore agonistico.

Per informazioni contattare il numero 338/1638804.

Condividi:

Riproduzione riservata ©