La Nuova Vigoni campione interprovinciale di basket

Adesso i ragazzi di Iardella cercheranno di ben figurare nella Fase Regionale quale unica rappresentante della città di Livorno. Per la squadra livornese è la seconda vittoria consecutiva

Battendo il 3 aprile per 75-64 nella Palestra di via Pera il Piero Can’t Team Pontedera, la Nuova Vigoni Livorno per il secondo anno consecutivo si laurea campione Interprovinciale di Basket UISP della zona Pisa/Lucca/Livorno. Cammino impressionante quello dei Castori del vulcanico e appassionato Presidente Giusti, portato in trionfo a fine gara, che hanno chiuso il Campionato senza nemmeno una sconfitta come lo scorso anno (complessivamente 39 vittorie consecutive nella fase Interprovinciale).

La Finale non è stata una passeggiata, i pontederesi non hanno mai mollato neppure sul -17 portandosi a -8 a metà terzo quarto ma nel finale la maggiore profondità dei Castori, pur privi di una pedina fondamentale come Campana che purtroppo causa infortunio potrà rientrare solo la prossima stagione, ha avuto la meglio grazie a una coppia Melosi-Checchi che, oltre a buone soluzioni in attacco, come tutti i compagni ha messo tanta energia in difesa. Adesso i ragazzi di Iardella cercheranno di ben figurare nella Fase Regionale quale unica rappresentante della città di Livorno. Da dire che gli avversari saranno molto competitivi: nel loro Girone i livornesi troveranno la seconda del Girone di Siena che si saprà dopo la Finale di Venerdì nella città del Palio, zona da sempre con squadre molto forti spesso protagoniste anche a livello nazionale, i pistoiesi del Borgo Benchwarmers, terzi della zona Pistoia/Prato, squadra giovane e piena di energia e i valdarnesi del Benzina San Giovanni Valdarno, arrivati quarti nella zona Firenze-Arezzo e incognita non essendo mai arrivati alla Fase Regionale. Lo scorso anno i Castori arrivarono in semifinale perdendo contro i futuri Campioni dei Butchers Firenze, l’obiettivo è provare a ripetersi con il sogno di migliorarsi anche se il livello è altissimo con parecchie squadre che potrebbero fare campionati di Categoria ma, come ha detto dopo la Finale Coach Iardella, la Nuova Vigoni venderà cara la pelle.

Ecco il tabellino dei livornesi nella finale:

Golfarini 11, Iardella, Salemmi, Terreni, Melosi 19, Capobianchi 1, Benini 6, Venni 4, Virgili, Scardino 9, Manetti 6, Checchi 19.

