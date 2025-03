La Nuova Vigoni Livorno si conferma campione interprovinciale basket Uisp

In un Pala Cosmelli gremito i Castori hanno avuto ragione dei Viareggio Dolphins 75-58 in una gara con un'intensità non certo da campionato amatoriale e che è stata in equilibrio fino a 6 minuti dalla fine

Per il terzo anno consecutivo la Nuova Vigoni Livorno del presidente Giusti si conferma campione interprovinciale di Basket Amatori della zona Pisa/Lucca/Livorno. In un Pala Cosmelli gremito i Castori hanno avuto ragione dei Viareggio Dolphins 75-58 in una gara con un’intensità non certo da campionato amatoriale e che è stata in equilibrio fino a 6 minuti dalla fine quando Scardino con tre penetrazioni ha siglato il break decisivo. Ma una menzione la meritano tutti i ragazzi di Coach Vullo, da Checchi, all’intramontabile Gianluca Campana, a Melosi glaciale nel tiro dalla lunga a Capitan Iardella, al gladiatore Benetti e ci scusiamo, si legge nel comunicato stampa, con chi abbiamo dimenticato. Un pensiero anche per Capobianchi, che purtroppo per uno scontro fortuito si è procurato un brutto infortunio durante la partita, ovviamente ci auguriamo di rivederlo presto in campo. L’impresa della Nuova Vigoni fa ancora più sensazione se si pensa che in questi tre anni a livello Interprovinciale i Castori hanno finito imbattuti. Adesso per loro ci sarà la Fase Regionale dove per due anni di fila sono arrivati alle Final Four venendo beffati in semifinale entrambe le volte dai forti Butchers Firenze. L’ obiettivo come ha detto a fine gara il factotum Luca Salemmi è alzare l’ asticella e arrivare fino in fondo per provare a riportare a Livorno un titolo che manca da tantissimi anni oltre a qualificarsi alle Finali Nazionali di Rimini che avranno luogo dal 19 al 22 giugno. Alla Fase Regionale, che partirà presumibilmente a metà aprile ci sarà pure un’altra livornese, l’Accademia Navale di Marzini, alla sua prima partecipazione. La SDA Pallacanestro UISP Pisa/Lucca/Livorno ci tiene a ringraziare la società U.S. Livorno Basket per aver concesso il campo di gioco e per la fattiva collaborazione all’ organizzazione della Finale.

