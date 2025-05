La Peter Pan asd conquista la medaglia d’oro nel settore preagonisti

Foto autorizzata alla pubblicazione

I sensei hanno scritto una lettera ai giovani sportivi della squadra e alle famiglie

Un enorme grazie di cuore a tutta la squadra Peter Pan per questi due splendidi giorni di gare a Figline Valdarno! Abbiamo vissuto emozioni uniche e raccolto risultati incredibili: 29 atleti, 17 ori, 6 argenti, 5 bronzi e 1 quinto posto… E ciliegina sulla torta: 1ª squadra classificata della Toscana nel settore preagonisti! Ma al di là delle medaglie, ciò che ci rende davvero orgogliosi sono i valori veri che ognuno di voi ha dimostrato: amicizia, spirito di squadra, il credere sempre in se stessi anche di fronte alle difficoltà. Un grazie speciale anche a chi non ha gareggiato, ma ha dato il suo contributo fondamentale, e alle famiglie, sempre presenti e preziose. Insieme si cresce, insieme si vince. I sensei hanno scritto una lettera ai giovani sportivi e alle famiglie:

Cari piccoli e grandi samurai, cari genitori, nonni, amici e sostenitori,

è con il cuore colmo di gratitudine che vi scriviamo queste righe, per dire grazie. Grazie per far parte della nostra grande famiglia, quella del Peter Pan Judo ASD. In ogni caduta e in ogni risalita, in ogni stretta di mano dopo un incontro, nei sorrisi e negli abbracci a bordo tatami, ritroviamo i valori che ci uniscono: senso di appartenenza, amicizia, collaborazione, rispetto e inclusione. Non siamo solo un gruppo sportivo. Noi siamo molto di più: siamo una squadra, siamo una famiglia. Grazie a voi genitori che ci affidate ciò che avete di più prezioso. Grazie ai nonni che, con pazienza e amore, accompagnano i piccoli al dojo e li sostengono. Grazie a tutti i bambini e ragazzi, che con coraggio e passione affrontano le sfide. Grazie a Magda, Andrea, Sebastiano: anime preziose che, insieme a noi, costruiscono ogni giorno questo piccolo grande sogno. A voi giovani vogliamo dire una cosa sola: credete sempre in voi stessi. Abbiate il coraggio di superare le vostre paure, i momenti bui, le insicurezze. Sognate in grande. Una vittoria merita gioia, ma anche la sconfitta va vissuta con dignità. Nel judo, come nella vita, uniti si vince. In un mondo invaso da schermi e connessioni virtuali, qui si respira qualcosa di raro: amicizia vera, contatto umano, crescita condivisa. Non vi nascondiamo la fatica, le giornate intere nei palazzetti, l’impegno dietro ogni gara, ogni allenamento, ogni dettaglio. Ma non importa. Tutta la stanchezza svanisce davanti al sorriso di un bambino che vince contro le proprie paure, che impara a credere in sé, che si sente finalmente parte di qualcosa di grande. Perché per noi, ogni atleta è un figlio, un universo da scoprire e aiutare a brillare. E non dimenticheremo mai la visione dal basso di quella macchia verde sulle tribune: le nostre maglie, i nostri cuori, i nostri tifosi. Non solo per i propri figli, ma per ogni atleta in gara. È un’emozione che non si può spiegare, solo vivere. A voi, famiglie, allievi, amici, dedichiamo questa poesia di vita e sport che scriviamo insieme ogni giorno sul tatami. Ogni bambino che stringe la cintura del judo stringe anche la fiducia in sé stesso. Ogni genitore che applaude sugli spalti tesse i fili invisibili della speranza. Al Peter Pan Judo, non insegniamo solo a combattere, ma a volare con i sogni, a cadere senza paura, a rialzarsi con amore. Perché insieme, diventiamo casa.”

Con affetto e orgoglio,

I vostri Sensei

Raffaele e Giuseppe

I nomi degli agonisti che hanno gareggiato:

Niccolò Biondi, Eleonora Taurasi, Valerio Caroti, Giari Noemi Luna, Greta Biagini, Leyla Varotto, Camilla Precania, Tcheralashvili Mariam, Sofia Tutuianu.

I nomi dei preagonisti vincitori della gara a squadre preagonisti:

Daini Andrea

Ghiselli Christian

Noto Francesco

Halilovic Teo

Norma Diego

Noto Federico

D’Aniello Gabriele

Bigazzi Giulio

Tommaso Biondi

Nicholas Rapisarda

Diana Arianna

Cigolini Vittorio

Nikoloz TCHrelashvili

Tchrelashvili Giorgi

Meoni Lorenzo

Luca Tchrelashvili

Giorgi Tchrelashvili

Schiavullo Iacopo

