La Pielle Livorno conferma Bonacini, Venucci e Campori

La Pielle Livorno è lieta di annunciare le prime tre conferme nel reparto esterni in vista della stagione 2025/26. Il “Comandante” Davide Bonacini, dopo la prima stagione a 11 punti e 3 assist di media, sarà ancora in cabina di regia. Il suo fosforo e la sua anima da lottatore saranno armi preziose per coach Turchetto. Seconda stagione anche per Mattia Venucci che lo scorso anno ha chiuso il proprio campionato a 12 punti di media. Le sue giocate ricche di talento e i suoi canestri pesanti faranno ancora esultare i nostri tifosi a palazzo. Quinto anno consecutivo in maglia biancoblù per capitan Luca Campori, a tutti gli effetti una bandiera del nostro club. Luca, eccellente difensore e non solo, rappresenta ormai una certezza di affidabilità e piellinità per tutto il nostro mondo.

