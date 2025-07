La Pielle Livorno saluta Janko Cepic

La Pielle Livorno saluta Janko Cepic, il cui contratto è scaduto il 30 giugno scorso e non farà parte del roster biancoblù per la stagione 2025/26. Janko, nell’anno vissuto con la nostra maglia addosso, è stato guerriero mai domo. Sempre pronto a battagliare su ogni pallone vagante, gettando il cuore oltre l’ostacolo, come in semifinale, quando è sceso sul parquet nonostante un infortunio. Un carisma che lo legherà per sempre a questi colori. A lui vanno i nostri ringraziamenti e i migliori auguri per un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©