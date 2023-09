La Pielle supera Herons e vola ai quarti di Supercoppa

La Caffè Toscano Pielle Livorno bissa il successo nel derby e regola, di fronte ad un Pala Macchia con abito da playoff (quasi 2000 spettatori), la fortissima Fabo Herons Montecatini per 85-72

La Caffè Toscano Pielle Livorno bissa il successo nel derby e regola, di fronte ad un Pala Macchia con abito da playoff (quasi 2000 spettatori), la fortissima Fabo Herons Montecatini per 85-72. Quaranta minuti sporchi in via Allende, tant’è che nella prima fetta di gara prevalgono gli errori alle belle giocate, da entrambe le parti; la Pielle prova a scappare ma l’esperienza di Chiera e Arrigoni rintuzza qualsiasi tentativo di fuga (40-34 all’intervallo lungo). Nella ripresa i livornesi aprono meglio il campo e trovano con maggiore continuità i lunghi, in particolare Giordano Pagani (15 punti e 6 rimbalzi); chirurgico sui cambi anche Max Ferraro, altro elemento in doppia cifra, mentre a spaccare la partita sono le serpentine di Rubbini e Chiarini. Per la Pielle, dunque, passaggio, ai quarti di finale di Supercoppa in programma domenica a Livorno contro la Bakery Piacenza (orario ufficioso 20:30).

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Fabo Herons Montecatini: 85-72

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 15, Laganà, Rubbini 17, Lo Biondo 14, Manna, Cristofani ne, Dadomo ne, Simonetti ne, Ferraro 12, Chiarini 15, Campori 7, Dopuf 5. All. Cardani.

FABO: Natali 5, Carpanzano ne, Giancarli 8, Chiera 19, Benites 5, Sgobba 9, Longo, Lorenzetti 3, Rattazzi ne, Magrini ne, Dell’Uomo 16. All. Barsotti.

Arbitri: Rezzoagli e Mammola di Genova

Parziali: 20-17, 20-17, 27-22, 18-16

