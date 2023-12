La Pielle torna a sorridere: Caffè Toscano Livorno-Solbat Piombino 102-92

La Caffè Toscano Pielle Livorno torna alla vittoria e lo fa con una bellissima vittoria casalinga contro una mai doma Solbat Piombino. Partita a giri altissimi. Top scorer Chiarini con 30 punti

Reduce da due sconfitte consecutive (con Omegna e Gema Montecatini), per la Caffè Toscano Pielle Livorno è giunto il momento di cercare il riscatto contro i “vicini di casa” della Solbat Piombino degli ex Almansi e Okiljevic. Contro, al PalaMacchia, c’è uno dei migliori attacchi della serie B (Piombino) contro una delle migliori difese (Pielle).

Partita scoppiettante sin dalle prime battute dove, dopo una primissima accelerata della Pielle (8-2), gli ospiti si rimettono in carreggiata e iniziano a condurre il gioco con un cannoneggiamento da tre punti impressionante. La partita si gioca molto dall’arco dei 6,75. Il primo quarto si chiude con il risultato di 23-30. Secondo “tempino” dove la Pielle prova a riprendersi il pallino del gioco ma sono molto abili gli avversari a tenere alti i giri con continui capovolgimenti di fronte e bombe che si infilano nella retina. Chiarini è un motorino inarrestabile e una fonte di punti impagabile, Pagani dispensa stoppate, la Caffè Toscano prova a rimanere attaccata al treno ma fa fatica a mordicchiare punti per riportarsi sotto. Le triple di Piccone e i canestri da due di Berra sotto le plance (18 punti all’intervallo lungo) conducono in avanti il Golfo. Il secondo quarto termina 45-53.

Terzo quarto che si apre all’insegna dei colori biancoblu con le triple di Campori e Lo Biondo che riportano in parità il match (53-53). Il ritmo è indiavolato. Piombino riaccelera e costringe Diouf al quarto fallo. A metà terzo quarto la Pielle torna in vantaggio con Campori: 61-60. Il finale del terzo quarto è punto a punto. I padroni di casa accelerano, i gialloblu li riprendono. Il punteggio è altissimo, come i giri e il ritmo di una partita forsennata. La sirena arriva quando il tabellone dice: 75 a 71 per la Pielle.

Il quarto tempino si apre con una Pielle a tutto fuoco che mette la quinta e ingrana: dopo 3 minuti è 82 a 75 per la Caffè Toscano. A metà ultimo quarto Pagani in contropiede appoggia a canestro per il massimo vantaggio Pielle: 88-78. Piombino è mai doma ma quando si rifà sotto ci pensano Chiarini e Campori dalla lunga a pettinare gli avversari e a rimettere il punteggio sulla distanza di sicurezza: 98-89 a 2 minuti dalla fine. Ancora il Bandolero per il 100esimo punto Pielle e il suo 28esimo (28esimo!) personale. Chiarini finisce il match con un personale di 30 punti. Incredibile! Il match si chiude con il punteggio finale di 102 a 92. La Pielle torna a sorridere. I fantasmi sono scacciati.

