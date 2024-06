La polisportiva La Rosa ai campionati nazionali Uisp

Ad accompagnare queste atlete sono stati i tecnici Cinzia Savi, Viola Barni e Linda Mattei

Il mese di giugno caldo per le temperature estive ma anche ricco e saliente per tutti gli impegni quotidiani ai campionati nazionali UISP e al trofeo nazionale Fisr dei primi passi e giovani promesse. A Bologna sono state Casella Noemi e Pratesi Matilde ad aprire le competizioni del campionato italiano Uisp nell’impianto coperto del Pilastro con un tredicesimo e ventiduesimo posto di Noemi e Matilde per la categoria Uga Rosso advanced. Subito dopo a Calderara scendeva in campo per la categoria Primavera Giommi Noemi per conquistare un ottava posizione. Di nuovo presso il Pilastro altre tre atlete della polisportiva La Rosa Livorno si sono distinte nella categoria Uga Rosso Orsetti al sesto posto Dioguardi Alice, al settimo posto Morelli Lisa e un ventesimo posto di Vanni Aurora. In contemporanea presso l’impianto di Calderara nella competizione della Solo Dance Faraoni Giorgia otteneva un tredicesimo posto nella categoria Allievi Nazionali Uisp. L’impegno delle nostre atlete della polisportiva La Rosa Livorno è immenso, ma di più quello dei tecnici che giornalmente affrontano e seguono più competizioni in contemporanea in diversi impianti. Ad accompagnare queste atlete sono stati i tecnici Cinzia Savi, Viola Barni e Linda Mattei.

