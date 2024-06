La Polisportiva La Rosa al trofeo Primi Passi e Giovani Promesse

Quest'anno al Trofeo Nazionale di Roccaraso le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno sono tutte alla loro prima esperienza in questo tipo di gara

Dall’8 al 17 giugno si svolgono a Roccaraso nel bellissimo Palaghiaccio della ridente cittadina di montagna, le competizioni delle categorie Primi Passi e Giovani Promesse. Quest’anno il Trofeo Nazionale di Roccaraso che ospiterà oltre 1200 atleti e per il momento, per le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno, tutte alla loro prima esperienza in questo tipo di gara, abbiamo conquistato un sesto posto con l’atleta, la più piccola di tutto il campionato, Bosinico Mia classe 2018; nella categoria Primi Pass B classe 2017 al nono posto Fantozzi Ambra; nella categoria Primi Passi B classe 2016 Petracco Luna classificata ottava; mentre nella categoria Primi Passi B anno 2014 al quinto posto Biagini Viola; medaglia d’argento per Brondi Janel nella categoria Primi Passi C classe 2017. Per tutte queste atlete, ma anche per i loro accompagnatori, è stata davvero un’esperienza sorprendente: gli atleti non hanno solo preparato con cura e impegno i programmi di gara, non hanno solo seguito i consigli e le correzioni dei tecnici che hanno preparato queste bambine, ma hanno imparato che la competizione è anche condivisione di bei momenti dove a fine gara si gioca e si balla tutti insieme, dove si fanno nuove amicizie con la promessa di rivedersi l’anno prossimo ad un’altra edizione, si alzano le coppe al cielo sentendo l’inno d’Italia con la felicità di condividere la prima coppa vinta insieme a tutte le partecipanti nella stessa giornata di gara. Le fasi delle competizioni continueranno a Roccaraso con altre atlete che parteciperanno alle categorie delle Giovani Promesse. Un grande in bocca al lupo a tutte.

Condividi:

Riproduzione riservata ©