La Polisportiva La Rosa protagonista ai campionati italiani di Obbligatori

A Bologna brillano le atlete della società livornese: oro per Gemma Bastrei, ottimi piazzamenti per Ludovica Mazzola, Noemi Giommi e Giorgia Faraoni. Determinante anche il contributo alla vittoria della Toscana nel Trofeo delle Regioni

A Bologna, nell’impianto PalaPilastro, la società organizzatrice Asd Polisportiva Spring Pattinaggio ha ospitato tutte le categorie FISR ammesse a partecipare al Campionato Italiano Federale di Obbligatori. Per le categorie giovanili, il campionato ha seguito la modalità del Trofeo delle Regioni per la specialità libero; pertanto, tutte le qualificazioni dei singoli atleti hanno contribuito al punteggio della regione di appartenenza. Per la Polisportiva La Rosa Livorno, tra i partecipanti era presente Ludovica Mazzola, classe 2017, che ha conquistato il 5° posto nella categoria Giovanissimi B, contribuendo alla vittoria della Toscana, risultata la migliore regione italiana della disciplina. La squadra toscana era composta da 14 atleti e ha conquistato complessivamente cinque medaglie d’oro e due di bronzo.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano delle categorie effettive, dagli Allievi ai Senior, tre atlete della Polisportiva La Rosa Livorno si sono confrontate con le migliori specialiste italiane degli obbligatori, in una competizione importante anche in ottica della selezione della Nazionale Italiana, che prenderà parte ai prossimi Campionati Mondiali negli Stati Uniti.

Gemma Bastrei, classe 2014, nella categoria Allievi A, ha conquistato la medaglia d’oro, superando i 100 punti come punteggio totale. Questa categoria, così come quella degli Allievi B, non rientra però tra quelle che potranno accedere alla Nazionale, poiché la selezione riguarderà gli atleti dalla categoria Cadetti fino ai Senior.

Nella categoria Allievi B, un’altra atleta della Polisportiva La Rosa Livorno, Noemi Giommi, ha ottenuto un ottimo quarto posto. Nella categoria Cadetti, riservata agli atleti nati nel 2012, Giorgia Faraoni ha invece conquistato una più che dignitosa undicesima posizione.

Tutte le atlete sono seguite dal tecnico federale Laura Ferretti, allenatrice di grandissima esperienza e figura di riferimento nel panorama nazionale. Specializzata nella disciplina degli obbligatori, Ferretti ha contribuito alla crescita di numerosi atleti di livello internazionale ed è stata storicamente la tecnica della pluricampionessa mondiale Letizia Tinghi, oltre che di altre atlete della Polisportiva La Rosa Livorno che hanno vestito la maglia azzurra, come Roberta Balluchi e Agnese Mori.

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