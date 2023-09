La prima Barbecue Cup del circolo nautico Livorno è un successo

Sono state 25 le imbarcazioni in mare con vento sostenuto da nord che hanno partecipato alla prima edizione. Palpabile il piacere di tutti nell'aver preso parte all'evento e altrettanta la gioia provata nel rivedere persone che da tempo non si vedevano al Circolo

Il Premio che Francesco Marrai ha ricevuto dal nostro sindaco Luca Salvetti ha generato una reazione a catena tra i soci del Circolo Nautico Livorno che è sfociata domenica mattina in un allenamento collettivo che, date le favorevoli condizioni meteo, si è trasformato in una regata vera e propria. Il tributo a Francesco è diventato cosi la prima Barbecue Cup che, dato il grande successo, è destinata a ripetersi. Lapo Savorani, oltre a predisporre le boe, ha fatto partenze ed arrivi di ben due prove e deve averlo fatto proprio bene perché qualcuno al rientro ha definito “impeccabile” il campo di regata. Ben 25 le imbarcazioni in mare con vento sostenuto da nord che ha messo a dura prova le schiene dei partecipanti. Palpabile il piacere di tutti di aver preso parte a questo evento e altrettanta gioia provata nel rivedere persone che da tempo non si vedevano al Circolo. In mare erano presenti campioni e campionesse del mondo e d’Europa e spero che i più giovani abbiano capito l’importanza di misurarsi con persone più esperte perché solo con un confronto diretto con loro si può crescere e maturare. Mentre tra strambate virate ed anche qualche scuffia i nostri atleti si confrontavano in mare non meno duro è stato il lavoro a terra di Sasha e Gianni per fare in modo che i regatanti, una volta a terra, la potessero rapidamente rifocillarsi. Utile si è dimostrato l’uso della pompa che normalmente serve per gonfiare le boe per attizzare la carbonella. Con due bistecchiere di cui una apparsa miracolosamente, Gianni è riuscito a cuocere un notevole numero di salcicce e di alette di pollo mentre Sasha si occupava degli spiedini sul Barbecue. A tal proposito doveroso il ringraziamento a Massimo Ciano per la quantità e la qualità degli approvvigionamenti sia solidi che liquidi. Molto elevato il livello tecnico sia per le condimeteo che per la qualità dei regatanti ed alla fine Francesco Marrai ha prevalso su tutti con un primo ed un secondo che ovviamente ha fatto inorgoglire Marcello Miliardi arrivato primo nella seconda prova.

CLASSIFICHE

ILCA 7

1°) Francesco Marrai

2°) Stefano Carnevali

3°) Matilda Talluri

4°) Davide Domeneghetti

5°) Silvio Carini

6°) Marcello Miliardi Primo Under 21

ILCA 6

1°) Leonardo Barbuti

2°) Pietro Sgarallino

3°) Niccolò Demi

ILCA 4

1°) Irene Vaglini

2°)Letizia Menicagli

“Non è certamente necessario sottolineare lo spirito della manifestazione ed il suo significato prevalente ludico e che non apparirà in nessun annale della vela – spiega il presidente Giuseppe Guarneri – tuttavia è certo che rimarrà sicuramente nei nostri cuori e faremo di tutto perché la Barbecue Cup si possa ripetere anche a breve e magari con una veste ufficiale”.

