La scuola di scacchi “Carlo Falciani” si presenta

Gli appassionati del “gioco di regine e re” hanno un appuntamento da non perdere: sabato 13 settembre alle ore 15:30 si terrà l’Open Day della Scuola di Scacchi “Carlo Falciani” nell’Aula Bianca del Museo di Storia Naturale di via Roma 234. L’evento rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino una delle realtà più prestigiose del panorama scacchistico nazionale. La scuola livornese, che porta il nome di Carlo Falciani, compianto presidente particolarmente appassionato e attento alla formazione dei giovani, si è infatti affermata negli anni come punto di riferimento per la formazione di giovani talenti e per la diffusione della cultura scacchistica sul territorio. Durante l’Open Day sarà presente al completo il corpo docente della scuola, formato da figure di spicco del mondo scacchistico. Tra questi il direttore Roberto Corso, affiancato dai Maestri Internazionali Pierluigi Piscopo e Ilia Martinovici, insieme agli istruttori Ennio Politi e Marco Ceccarini. Un team di professionisti che si renderà disponibile per illustrare nel dettaglio il programma formativo e rispondere alle domande di genitori e ragazzi interessati. Ad affiancarli ci saranno anche alcuni degli studenti più esperti e di lungo corso della scuola, testimoni diretti del percorso formativo offerto. La Scuola “Carlo Falciani” propone un approccio didattico che unisce rigore tecnico e passione educativa, rivolgendosi sia ai principianti che desiderano muovere i primi passi sulla scacchiera, sia a chi punta a perfezionare le proprie competenze per affrontare competizioni di livello superiore. “Vieni a scoprire una delle migliori scuole di scacchi d’Italia”, recita l’invito degli organizzatori, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un’opportunità concreta per avvicinare nuove generazioni a una disciplina che sviluppa capacità logiche, concentrazione e spirito strategico. La partecipazione all’Open Day è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni è possibile contattare la scuola all’indirizzo email [email protected]. Un appuntamento che promette di richiamare l’attenzione di famiglie e appassionati, confermando Livorno come città di tradizione scacchistica e la Scuola “Carlo Falciani” come eccellenza formativa nel settore.

Condividi:

Riproduzione riservata ©