La settimana velica del CNL

Foto tratta da https://www.openskiffitalia.it/

Entra nel vivo la settimana velica internazionale ed al CNL l’atmosfera si fa sempre più frenetica. Gli eventi si susseguono: conferenza stampa, preparazione della base nautica ai bagni Tirreno, preparazione della conferenza patrocinata dal Rotary Il mare di fronte a noi. Nella conferenza stampa in Accademia Navale, per ovvie esigenze di spazio, si è parlato molto poco degli Open Skiff una deriva di piccole dimensioni destinata ad equipaggi di età massima 16/17 anni. Si tratta di un progetto giovane destinato ai giovanissimi che ha incrementato notevolmente la sua diffusione negli ultimi 2/3 anni. Alcuni probabilmente lo ricordano come Open Bic. Realizzato in polietilene termorinforzato è lungo 2,75 metri per 1,14 di larghezza ed attraverso l’utilizzo di vele di dimensioni che vanno dai 3,5 ai 4,5 mq. viene adattato alle due categorie previste Under 16 ed Under12. Da giovedì 25 ne è previsto l’arrivo alla Base Nautica realizzata ai Bagni Nettuno di circa 140 unità mentre venerdì 26 inizieranno le regate che si svolgeranno nelle acque antistanti l’Accademia e che termineranno Domenica 28 con la premiazione prevista proprio in Accademia. Il CNL da sempre promuove la cultura del rispetto della salute del mare e pone particolare attenzione nell’inculcare negli allievi della propria scuola di vela l’attenzione a tutto quello che può inquinare. Pensiamo infatti che il rispetto della nostra terra debba proprio partire dalla sensibilizzazione giovanile. Abbiamo quindi accolto con gioia la proposta del Rotary di Livorno di promuovere la regata da noi organizzata nel nome dello stop alle plastiche Rotary and plastic now. Il rotariano Giovanni Mela, socio e dirigente del CNL, si è fatto parte attiva di questa iniziativa che avrà sicuramente successo. Nel corso di un briefing organizzativo il Dott. Raimondi direttore dell’acquario di Livorno, in modo garbato e incisivo, ha fatto un escursus sugli argomenti che tratterà e siamo certi che, anche per il modo accattivante con cui sa esprimersi, riceverà dovute attenzioni ed apprezzamento. Oggetto principale le microplastiche che come in modo suggestivo, racconta Raimondi possono nuocere gravemente alla fauna ittica inserendosi pericolosamente nella loro catena alimentare per finire poi anche sulle nostre tavole. Per confermare quanto il CNL sia sintonizzato su questo argomento citiamo l’incontro avvenuto nella nostra sede con Leone Ortega che, coadiuvato da Giacomo Arrighi circumnavigherà l’Italia in canoa raccogliendo lungo il suo percorso campioni per la ricerca delle microplastiche. Il mare per molti anni è stato utilizzato come discarica e continua ad esserlo, nonostante gli sforzi per tentare di proteggerlo attraverso leggi che troppo spesso vengano ancora eluse. La conferenza che verrà svolta presso le Officine Storiche di porta a Mare, si incentrerà soprattutto sulla relazione del Direttore Aquario di Livorno Dott. Giovanni Raimondi e su alcuni filmati. L’interesse degli argomenti trattati che fanno riferimento all’enorme patrimonio naturale che abbiamo proprio ne Il Mare in Fronte a noi è tale per cui contiamo in una partecipazione numerosa. La sede di Porta a Mare con le sue Officine restaurate sarà una cornice importante ed adeguata. L’orario è stato volutamente fissato alle 19.30 del 26/4 per consentire ai giovanissimi regatanti dell’Open Skiff di avere tempo disponibile per raggiungere Porta a Mare subito dopo la prima giornata di regate. Preme ricordare che alla fine della conferenza verrà estratta a sorte una vela per Open Skiff tra tutti i regatanti presenti e che,ritirandoli presso la Segreteria del CNL, potranno anche avvalersi di buoni pasto. Ringraziamo Comune di Livorno , Fondazione LEM , Accademia Navale e Rotary Livorno per la loro fattiva collaborazione.

