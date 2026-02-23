La SoVeCar vince a San Vincenzo

Serra, foto Novi

La SoVecar Us Livorno supera il momento negativo e torna alla vittoria, bella ed emozionante, su uno dei campi più ostici del girone, quello del San Vincenzo Basket (86-87)

La SoVecar Us Livorno supera il momento negativo e torna alla vittoria, bella ed emozionante, su uno dei campi più ostici del girone, quello del San Vincenzo Basket (86-87). La squadra di Luca Angella, ancora priva del suo capitano Maurizio Pantosti , ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo, trovando due punti importanti, per la classifica, ma soprattutto per il morale. Tra i grandi protagonisti dell’impresa c’è il giovane Serra, playmaker di riserva, che in assenza del titolare Pantosti, ha saputo gestire al meglio la squadra, segnando anche 27 punti e portando a casa una prestazione maiuscola.

Le parole di coach Luca Angella: “Dopo un periodo un po’ appannato, sia nelle idee sia soprattutto nella condizione fisica, pur non essendo ancora al completo e senza tutti al massimo della forma, abbiamo messo in campo una prova di carattere straordinaria. Siamo stati compatti su entrambi i lati del campo, reagendo con determinazione a un primo quarto che ci aveva visto scivolare fino a undici punti di svantaggio. Nel secondo periodo abbiamo ricucito il distacco, ma gli avversari — squadra esperta e ricca di talento — sono riusciti a rientrare. Proprio in quel momento è emersa la nostra maturità: nessuno si è lasciato condizionare dall’inerzia della gara. Abbiamo ribattuto azione dopo azione, restando lucidi nei momenti chiave e conservando, anche con margine minimo, il controllo dell’incontro fino alla fine. Complimenti a tutti, anche a chi non è sceso in campo ma ha sostenuto i compagni con energia e partecipazione. Un successo che ci rende profondamente orgogliosi”.

Il tabellino: Ramacciotti 6, Baggiani 10, Serra 27, Bruno 9, Pantosti, Costaglione 7, Luschi 3, Simonetti 2, G.Bernini, Mori 20, Carracoi 3, Gia. Bernini. All. Angella. Ass. Nannicini-Persico.

