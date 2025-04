La Vento d’Oriente asd brilla a Rosignano

Lo scorso weekend si è svolta a Rosignano una delle gare interregionali più attese della stagione per il settore agonistico giovanile del Judo. La Vento d’Oriente ASD di Livorno ha partecipato con una numerosa delegazione di atleti, affrontando non solo squadre toscane, ma anche avversari provenienti da fuori regione. Il risultato finale è stato straordinario: secondo posto assoluto come società e, soprattutto, primo posto tra tutte le società toscane partecipanti. Un riconoscimento importante per il lavoro che tecnici e atleti portano avanti quotidianamente sul tatami, fatto di preparazione fisica, disciplina e tanta passione.

I risultati

Tra le categorie più alte, da segnalare l’oro di Mauro Persico, protagonista di una gara perfetta. Antonio Genovese conquista un ottimo secondo posto, vincendo tutti gli incontri tranne la finale, combattuta contro il numero 4 del ranking nazionale: una prova di altissimo livello. Medaglia d’argento anche per Andrea Pisaneschi, autore di una competizione solida e determinata.Ottimo terzo posto per Matteo Lisi, che ha dimostrato grande determinazione anche dopo una decisione arbitrale sfavorevole.Giulia Brunetti chiude quinta, con una prestazione di valore che non rende giustizia al punteggio: più di un’azione avrebbe meritato di più. Martina Pianezzoli si ferma al settimo posto, dopo aver affrontato una forte atleta sarda e un ripescaggio concluso con uno strangolamento: una gara comunque ben condotta. Tra gli Esordienti B, Diego Papi conquista un bronzo: tecnica impeccabile, ora bisogna ritrovare la giusta concentrazione. Margherita Persico, anche lei terza, dimostra forza mentale e una grande determinazione. Alessandro Loffredo, dopo una sconfitta iniziale, risale la classifica e chiude meritatamente al terzo posto. Buon piazzamento per Dario Ghignoli, che alla sua seconda esperienza ufficiale chiude 7°. I risultati contano, ma a questo livello è la determinazione a fare la differenza, Teresa Donati chiude al secondo posto, dovrà ritrovare la sua sicurezza sul tatami. Tra gli Esordienti A, ottime prove per Isabella Lemmi e Mina Lascialfari, entrambe medaglia di bronzo nonostante abbiano gareggiato in categorie superiori per via della mancanza di avversari del loro peso. Entrambe hanno accettato la sfida senza esitazioni, mettendo sul tatami grinta, sacrificio e spirito di squadra.Anna Panichelli, chiuede 4ª: si è vista finalmente più grintosa e reattiva rispetto al passato. Un fine settimana intenso, dove non sono mancate emozioni, spirito di squadra e ottimi risultati.

Un gruppo in crescita

“Questi risultati non sono solo medaglie, ma il segno di un percorso educativo e sportivo in cui crediamo profondamente”, ha commentato lo staff tecnico della Vento d’Oriente. “Essere la prima società toscana in una competizione di questo livello è una soddisfazione enorme, ma il traguardo più grande resta quello di accompagnare ogni atleta nella propria crescita, dentro e fuori dal tatami”. Prossima tappa: nuovi allenamenti, nuovi obiettivi e sempre la stessa voglia di migliorare. Il judo a Livorno ha una squadra che guarda lontano.

Anche i preagonisti sul podio!

Domenica è toccato ai più piccoli: i preagonisti della Vento d’Oriente hanno portato a casa un brillante 3° posto su 28 società partecipanti. Tanta grinta, entusiasmo e prime esperienze preziose sul tatami. Il futuro è già in moto!

