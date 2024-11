L’Accademia dello Sport karate in gran forma al campionato nazionale Csen

Per l'occasione gli atleti erano accompagnati dai tecnici Alessio Magnelli, Carmelo Triglia, coadiuvati del collaboratore Mirko Agrusa e ai Maestri della Federazione Sammarinese Maurizio Mazza, Marcello Santini, Claudio Giuliani

Lo scorso weekend gli atleti labronici erano impegnati nella consueta gara Nazionale che si disputa ogni anno. La manifestazione targata Csen (Ente di promozione riconosciuto dal Coni numero 1 in Italia) è stata anche quest’anno un grande successo organizzativo, vista la presenza di 125 società provenienti da tutta Italia con oltre 1800 atleti e più di 3000 prove di gara al Campionato Nazionale ben organizzato dal Presidente Nazionale Csen del Settore Karate Delia Piralli e dal suo team, che ha negli anni creato un evento ormai imperdibile nel panorama promozionale e sportivo italiano di settore. L’Accademia dello Sport era presente con ben 38 atleti vincendo 5 medaglie d’oro, 5 d’argento e 9 di bronzo.

Nella giornata di sabato riservato alle categorie agonistiche cinture marroni/nere, 1° posto per Emanuele Magnelli nel kumite (combattimento) seniores -94kg, 2° posto per Leonardo Magnelli nel kumite esordienti -53kg., 3° posto per Daniela Parlanti nel kata Master, 5° posto per Michele Tassan negli esordienti -48kg e Nicolas Guelfi nei senior -75kg. Bene le prove di Joele Bargagna, Michele Callini, Enrico Casadei, Melissa Cialandroni, Eleonora Gaidella, Rebecca Gaidella, Achille Mariotti, Manuele Miniati, Matteo Muccioli e Nicolas Pietroni. Nella giornata di domenica dedicata alle categorie pre-agonistiche e agonistiche colorate sono arrivate altre numerose medaglie. 1° posto per Geremia Agrusa sia nella prova palloncino che nel kata (forma), per Giusy Grimaldi nel kumite under10 -37kg e Gabriele Faldelloni kata master verdi/blu; 2°posto per Mirko Agrusa nel kata senior gialle/arancio, Greta Gigliucci nel kumite cadetti -68kg, Eva Giorgetti kumite under10 +37kg, Zerina Qeti kumite senior -68kg; 3°posto per Enea Agrusa kumite under10 -27kg, Cosimo Ceccanti nel kata gialle/arancio bambini, Caterina Fastame nel palloncino arancio fanciulli, Nicole Ruotolo kumite under10 +37kg, Cristel Battistini kata esordienti verdi/blu, Riccardo Bernardi nel kata e nel palloncino ragazzi gialle/arancio, Giulia Cenni palloncino bambini gialle/arancio. Bene anche le prove degli altri ragazzini Alyssa Angeli, Jacopo Capperi, Ginevra Cialandroni, Sophia De Angelis, Emma Missiroli, Mattia Palazzi, Natan Pedrelli, Gabriel Roman e Mattia Valenzisi. Per l’occasione gli atleti erano accompagnati dai tecnici Alessio Magnelli, Carmelo Triglia, coadiuvati del collaboratore Mirko Agrusa e ai Maestri della Federazione Sammarinese Maurizio Mazza, Marcello Santini, Claudio Giuliani in collaborazione per questo evento con la palestra labronica.

