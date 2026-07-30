L’Accademia Scherma Livorno brilla ai mondiali

Foto Bizzi

A Hong Kong il campione labronico Filippo Macchi conquista due medaglie, trascinando gli azzurri al titolo mondiale a squadre. Buoni segnali anche da Olga Calissi e Samuel Robson, mentre il maestro Marco Vannini festeggia da tecnico della Nazionale

Si sono concluse oggi le ultime gare dei Campionati del Mondo Assoluti di scherma a Hong Kong che hanno visto l’Accademia Scherma Livorno nuovamente protagonista nelle gare di fioretto. Nel femminile, a scendere in pedana è stata Olga Calissi che, da rappresentante della nazionale della Cambogia, dopo un’ottima prima giornata in cui aveva centrato la qualificazione al tabellone principale, ha concluso il suo percorso a un passo dalle migliori 32 del mondo per la sfortunata sconfitta contro la coreana Park per 13-12. Nel fioretto maschile però sono arrivate le soddisfazioni più grandi perché, oltre alla buona prova del giovane portacolori di Singapore Samuel Robson, che non è però riuscito a raggiungere il tabellone del secondo giorno a causa della sconfitta con il coreano Kim per 15-12, è stato Filippo Macchi a essere protagonista di due ottimi risultati sia nella gara individuale che in quella a squadre. Nella prima, già qualificato al tabellone principale come settima testa di serie per ragioni di ranking, è arrivato a giocarsi la finale per l’oro mondiale dopo un percorso di altissimo livello fatto di assalti combattuti fino all’ultima stoccata, come quello con il russo Kiril Borodachev, vinto per 15-14, che lo ha portato in semifinale, rendendolo così certo del podio. Qui ha poi battuto il giapponese Iimura per 15-6, prima di venire sconfitto in finale dal ceco Choupenitch. Non è però finita qui perché, come detto, le soddisfazioni per Filippo sono arrivate anche dalla gara a squadre dove, con i suoi compagni Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Tommaso Martini, ha conquistato la medaglia d’oro in seguito a una finale combattutissima contro i padroni di casa di Hong Kong vinta per 45-44. Grande gioia per l’Accademia Scherma Livorno però non solo per gli atleti ma anche per il maestro Marco Vannini che, nel suo ruolo di tecnico di staff della Nazionale di fioretto, è stato altrettanto importante nel conseguimento di questi speciali traguardi per la scherma azzurra.

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