Lara e Anna campionesse italiane nella specialità obbligatori di pattinaggio

Lara bissa il titolo vinto lo scorso anno nella categoria Divisione Nazionale B mentre Anna si laurea campionessa italiana nella categoria Cadetti per il terzo anno consecutivo. Sempre nella categoria Cadetti un ottimo ottavo posto per Nina e dodicesimo posto per Viola. La soddisfazione del pattinaggio La Stella

Il pattinaggio La Stella vola sul tetto d’Italia con Grossi e Pennacchia. Lara Pennacchia e Anna Grossi vincono il titolo italiano Fisr 2024 nella specialità obbligatori ai recenti campionati italiani di Federazione che si sono svolti al Pala Kobilica di Prato. Bissa il titolo vinto lo scorso anno Lara Pennacchia che nella categoria Divisione Nazionale B vince l’oro nella specialità obbligatori 2024. Anna Grossi si laurea Campionessa italiana 2024 nella categoria Cadetti vincendo per il terzo anno consecutivo il titolo italiano di specialità. Sempre nella categoria Cadetti con un ottimo ottavo posto Nina Succi si conferma anche per il 2024 tra le migliori atlete italiane e Viola Menicagli ottiene un bel 12esimo posto in classifica. Martina Farris (presidente e preparatore atletico): “Al campionato italiano Fisr di Prato che vede scendere in pista le migliori pattinatrici d Italia le nostre atlete sono arrivate determinate e con l’ottima tecnica che le contraddistingue sono riuscite anche quest’anno a portare la nostra società sul tetto d’Italia”. Risultati quelli della Stella che premiano l’ottimo lavoro che da anni viene svolto con queste atlete delle insegnanti Silvia Bartoletti e Sabrina Versalli. “La società è orgogliosa di voi e continuerà a lavorare per raggiungere risultati sempre più prestigiosi”.

