L’Asd Esercito-187 Folgore brilla nella 2ª Tappa del Trofeo Lombardia

Con 13 atleti schierati sui tatami nelle specialità di Kumite (combattimento a contatto controllato) e Kata (forme), il team ha dimostrato ancora una volta la sua forza, determinazione e talento conquistando 11 medaglie e 2 quinti posti

Un grande successo per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno che ha brillato nella 2ª Tappa del Trofeo Lombardia, organizzato dal CSEN, svoltasi all’impianto sportivo di Gorgonzola (Milano). Con ben 13 atleti schierati sui tatami nelle specialità di Kumite (combattimento a contatto controllato) e Kata (forme), il team ha dimostrato ancora una volta la sua forza, determinazione e talento conquistando 11 medaglie e 2 quinti posti. Le medaglie conquistate sono state 3 medaglie d’oro degli atleti combattenti Bianca Boni, Valentina Strazzabosco, Gabriele Pili (tutti e tre gli atleti aderiscono al progetto Talento promosso dalla ASD 187º); 5 medaglie d’argento di Elia Baldini, Alessandro Ferrari, Matteo Sartor, Samuele Corvaglia e Simone Corvaglia e 3 di bronzo conquistate da Elyas Amir Rizzo, Carlo Dubini e Alessia Cossu. Due i quinti classificati: Auro Baldini e Leonardo Nannini. La squadra, guidata dal direttore “tecnico con le stellette” maestro Antonio Citi e dal tecnico Vincenzo Corvaglia, ha dimostrato una preparazione tecnica eccellente e un spirito di squadra che ha permesso di raggiungere questi risultati particolarmente soddisfacenti. Il loro impegno costante negli allenamenti e la forza mentale durante la competizione hanno reso possibile questo successo e sono un chiaro segno di impegno dimostrato dai giovani atleti. Questo obiettivo raggiunto non è solo una vittoria individuale, ma un grande traguardo per tutta la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno che continua a crescere e a investire nel settore giovanile, creando le basi per un futuro ricco di successi. Un motivo in più per essere orgogliosi del percorso fatto e per guardare con fiducia alle prossime sfide!

Condividi:

Riproduzione riservata ©