L’Atletica Livorno al campionato italiano di Società Assoluto

Sia la squadra maschile che quella femminile gareggeranno nella stessa categoria, la finale di serie A Argento (dal 13° al 24° posto nazionale), una cosa che non accadeva ormai da diversi anni

Sabato 10 e domenica giugno 11 l’Atletica Livorno sarà impegnata a Bergamo nel Campionato Italiano di Società Assoluto e sarà una competizione quanto mai sentita dal club del presidente Fabio Canaccini: sia la squadra maschile che quella femminile gareggeranno infatti nella stessa categoria – Finale di Serie A Argento (dal 13° al 24° posto nazionale) – una cosa che non accadeva ormai da diversi anni e che di sicuro darà ancora più stimoli agli atleti e alle atlete biancoverdi.

Gli avversari per le due formazioni si annunciano quanto mai temibili, ma l’Atletica Livorno punta ovviamente a un piazzamento di prestigio nella manifestazione tricolore. Anche in questa circostanza, la società livornese ha mantenuto fede alla propria tradizione: in pista scenderanno gli atleti e le atlete che hanno conquistato la qualificazione nella fase regionale, senza fare ricorso ad acquisti in prestito – pur ammessi dalla Federazione – da società italiane o straniere (in questa finale A Argento sono per esempio compaiono diversi atleti lituani ed estoni). Dunque spazio ai giovani, come dimostra l’età media di entrambe le compagini. Ecco i convocati per questa finale dei campionati societari.

Squadra maschile: Nicola Baiocchi (1500 m.), Simone Bientinesi (martello), Tommaso Boninti (400 m.), Augusto Casella (3000 siepi), Antonio Del Vecchio (5000 m.), Giacomo Bianchini (4×100 e 4×400) Jacopo Naele Fiorini (salto con l’asta), Andrea Franchini (4×100 e 4×400), Federico Garofoli (400 ostacoli), Mauro Giuliano (800 m. e 4×400), Mauro Iengo (giavellotto), Andrea Lemmi (salto in alto), Alessio Mannucci (peso), Francesco Mattolini (110 ostacoli), Benjamin Mitchell (4×400), Gabriele Mori (100 m. e 4×100), Marco Orsellini (200 m. e 4×100), Jacopo Quarratesi (salto in lungo), Giulio Scoli (marcia 5 km)

Squadra femminile: Melissa Bastiani (salto triplo), Caterina Bianchini (4×400), Francesca Boccia (salto con l’asta), Chanda Bottino (400 m. e 4×400), Enrica Bottoni (1500 e 5000 m.), Irene Buselli (200 m. e 4×100), Emma Canessa (giavellotto e 4×400), Elena Aurora Giovannini (disco), Margherita Guarducci (100 m. e 4×100), Giorgia Liguori (peso), Margherita Milani (salto in lungo e 4×100), Rachele Mori (martello), Greta Morreale (400 ostacoli e 4×400), Eleonora Parlanti (100 ostacoli e 4×100), Flavia Pascu (800 m.), Aurora Sarti (salto in alto), Giada Traina (marcia 5 km)

