Le ForiTempo al campionato amatori Uisp per il 7° anno

Obiettivo di quest’anno è riuscire a centrare i play off, ma soprattutto come è nello spirito di questo fantastico gruppo divertirsi tramite questo sport bellissimo che è la pallacanestro. Tre new entry

E siamo ancora qua… recita una nota canzone. Le ForiTempo sono al 7° anno di attività e dalla prossima settimana parteciperanno al Campionato organizzato dall’Uisp. Vittoriose del campionato scorso, al nucleo storico e solido si sono aggiunte tre nuove forze: Chiara Cervino, Adele Malfatti e Serena Vannozzi che già aveva partecipato alle finali nazionali dell’anno scorso. Obiettivo di quest’anno è riuscire a centrare i play off, ma soprattutto come è nello spirito di questo fantastico gruppo divertirsi tramite questo sport bellissimo che è la pallacanestro. Primo incontro casalingo martedi 9 Aprile alle 20.10 alla palestra di Via Cecconi. Questa la rosa completa: Bonaccorsi, Carboni, Benigni, Profeti, Giuliani R., Giuliani C., Adorni Pallini, Petreschi, Frigoli, Ultimieri, Macchi,Vanni, Bosi, Michelucci.

