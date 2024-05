Le iniziative di “Aspettando la Barontini…”. Cencio firmato da Sardelli

La presidente del comitato Coppa Barontini, Bellandi : "Un programma che mette al centro la pace e la memoria come valori assoluti, ma anche la tradizione e la voglia di stare insieme e di essere una comunità coesa". Si inizia il 10 maggio alle 18 con il giro in battello dedicato alle sezioni nautiche. A seguire la presentazione del Cencio 2024 realizzato dall’artista Sardelli che presenterà il suo libro “Lucietta”. Evento clou il 10 giugno con lo spettacolo teatrale “Le Odissee”

Prendono il via le iniziative collaterali del programma “Aspettando la Barontini…” che avvicineranno il pubblico alla 55.a edizione della Coppa Barontini. Il calendario di eventi è stato presentato alla Cantina del Comitato organizzatore dalla presidente Monica Bellandi. “Anche quest’anno abbiamo un ricco ventaglio di iniziative, realizzate con il prezioso contributo di Enoturistica, che uniscono gli aspetti sportivi, culturali e sociali che da sempre contraddistinguono la manifestazione remiera della Barontini. Un programma che mette al centro la pace e la memoria come valori assoluti, ma anche la tradizione e la voglia di stare insieme e di essere una comunità coesa”. Gli eventi prenderanno il via venerdì 10 maggio, a partire dalle ore 18, con il giro in battello dedicato alle sezioni nautiche, ai sostenitori e alla stampa, e, successivamente, la presentazione del Cencio 2024, realizzato dall’artista Federico Maria Sardelli che presenterà il suo libro “Lucietta”, nell’ambito dell’iniziativa “Maggio dei Libri” a cura della sez. soci Coop. Nell’occasione, è previsto aperitivo con degustazione vini della produzione “Le Donne del Vino”. Alla conferenza stampa era presente anche Simone Nannipieri di Enoturistica, che ha illustrato l’iniziativa di giovedi 6 giugno dal titolo “La Cantina in Cantina”, legata al gemellaggio tra cantine remiere e cantine vinicole in programma. “L’evento gioca sulla similitudine del concetto di Cantina, con le cantine remiere che adottano ciascuna una cantina vinicola. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da entrambe le realtà e anche dalle scuole che partecipano al concorso creativo Progetta l’etichetta”.

Nel dettaglio, alle ore 18.45, al rientro dal tour in battello alla cantina della Barontini, sarà presentata l’etichetta per il vino Coppa Barontini 2024, scelta fra quelle elaborate dagli studenti del Liceo Artistico Cecioni e IIS Vespucci-Colombo di Livorno. A seguire, Letizia Tinghi, campionessa olimpica di pattinaggio a rotelle, vice-presidente Ass. Naz. Atleti Olimpici Italiani, estrarrà a sorte gli abbinamenti fra le Cantine del vino aderenti all’iniziativa e le Cantine della voga. Sarà offerto un aperitivo degustazione in cantina con i produttori Cantine Vinicole Enoturistica. L’evento clou del calendario sarà, poi, lo spettacolo teatrale “Le Odissee”, di cui Alessia Cespuglio è autrice, regista e interprete, in programma lunedì 10 giugno alla Fortezza Nuova. La serata sarà aperta alle ore 21 dalle calciatrici della Asd Livorno calcio women protagoniste del II Trofeo Benetti. Lo spettacolo è dedicato al mare, alle donne, ai giovani, con un allestimento molto particolare che vedrà protagoniste le gozzette a quattro remi ed i giovani delle sezioni nautiche. Tutti gli eventi si concluderanno con la grande serata del 15 giugno in cui si svolgeranno la Coppa Barontini, per i gozzi a 10 remi, e il Trofeo Edda Fagni per le gozzette a 4 remi riservate agli equipaggi femminili e agli juniores maschili.

