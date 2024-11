Le pattinatrici della Rosa al primo incontro nazionale Uisp

Dieci atlete della polisportiva La Rosa Livorno si sono cimentate negli esercizi del nuovo anno sportivo

La scorsa settimana a Bologna al complesso del Pilastro si è svolta, come di consueto, la prima competizione degli esercizi obbligatori dove le atlete che partecipavano avevano l’opportunità di rompere il ghiaccio per tutta una serie di competizioni che le vedrà impegnate per tutto il 2025. Dieci atlete della polisportiva La Rosa Livorno si sono cimentate negli esercizi del nuovo anno sportivo. Nelle categorie PreNovizi e Novizi Giovani, anno 2017 e 2016, subito due ori con Ludovica Mazzola e Emma Falleni nella categoria Piccoli Azzurri; un argento per Beatrice Nannipieri anno 2015; nella categoria Piccoli Azzurri Debuttanti un bronzo per Denaro Nicole anno 2014. Bastrei Gemma sfiora il podio nella categoria Primavera e così anche Giommi Noemi per la categoria Allievi,un quinto posto invece arriva con Nina Del Gratta nella categoria Allievi UISP, mentre sesta si conferma Agata Bertini insieme al nono posto di Bianca Bencini per la categoria Novizi. Un ottavo posto per Giorgia Faraoni nella categoria Azzurri giovani. Queste atlete sono state accompagnate dal tecnico Savi Cinzia. Questa prima competizione ha avuto lo scopo di registrare la preparazione della performance d’ inizio, confrontandosi con atlete di alto livello di altre Regioni d’ Italia in una disciplina, quella degli esercizi di scuola, o esercizi obbligatori, dove ogni atleta esegue in egregio silenzio uno stesso esercizio. L’atleta che presenta l’esercizio sorteggiato con maggior precisione, attenzione e correttezza tecnica passa avanti alla classifica. Una disciplina questa che nella Polisportiva La Rosa Livorno parla di storia: molte delle pattinatrici della polisportiva La Rosa Livorno in passato, ma anche nei giorni odierni, hanno conquistato prestigiose posizioni allenate dal tecnico federale Ferretti Laura. Ancora stretto il record rimane alla leggenda degli obbligatori Letizia Tinghi, da tempo passata a fare il tecnico nella società.

