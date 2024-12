Leonzio, sospiro di sollievo: nessuna lesione

Ennio Leonzio in una foto di FOTO NOVI

Le analisi strumentali hanno fortunatamente escluso la lesione. Si parla di una contrattura all'adduttore che verrà valutata approfonditamente in questi giorni. Rimane comunque incerta la presenza al massimo della sua forma fisica per lo scontro di venerdì 20 dicembre al PalaMacchia

Il popolo piellino ha tenuto il fiato sospeso per l’infortunio di Ennio Leonzio che ha costretto Mr. 100% ad uscire dal campo anzitempo nel match casalingo che ha visto trionfare la Toscana Legno contro un’agguerrita Jesi. Le analisi strumentali hanno fortunatamente escluso la lesione. Si parla di una contrattura all’adduttore che verrà valutata approfonditamente in questi giorni. Rimane comunque incerta la presenza al massimo della sua forma fisica per lo scontro di venerdì 20 dicembre al PalaMacchia tra Pielle e Virtus Cassino. E soprattutto starà a coach Campanella in questi giorni capire e valutare il suo eventuale impiego per non forzare la mano in caso di problema persistente. Lo staff medico biancoblu è già al lavoro per risolvere e sistemare al meglio la situazione e per rimettere in pista uno dei fari del gioco piellino che ha già fatto innamorare di sé il pubblico.

