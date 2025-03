Libertas. Benvenuti: “Non soddisfatti del metro arbitrale usato a Pesaro”

Il neo presidente amaranto in una nota stampa: "Il dato dei tiri liberi tentati, 33 a 13 per Pesaro che nei secondi 20 minuti ha segnato il 33% dei punti dalla lunetta, racconta di una interpretazione non equa e non equilibrata che ha certamente inciso sull'andamento della gara

In riferimento alla partita disputata domenica 30 marzo alla Vitrifrigo Arena contro Carpegna Prosciutto Pesaro, la Libertas Livorno 1947, tramite un comunicato stampa a firma del presidente Marco Benvenuti “esprime e sottolinea la propria insoddisfazione per il metro arbitrale usato nel corso dei 40 minuti. Il dato dei tiri liberi tentati, 33 a 13 per Pesaro che nei secondi 20 minuti ha segnato il 33% dei punti dalla lunetta – si legge nella nota divulgata a mezzo stampa nella serata di lunedì 31 marzo – racconta di una interpretazione non equa e non equilibrata che ha certamente inciso sull’andamento della gara e ha impedito ai nostri giocatori di potersi esprimere al massimo delle loro possibilità. Non siamo abituati a commentare gli arbitraggi – conclude il presidente nel comunicato – ma ciò che è accaduto domenica ci impone tale presa di posizione per salvaguardare il difficile percorso che attende il Club per il raggiungimento dell’obiettivo finale della permanenza in Serie A2″.

