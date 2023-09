Libertas: l’avventura della serie B inizia al PalaMacchia con Cassino

La prima giornata (palla a due domenica 1 ottobre ore 18 al PalaMacchia) pone gli amaranto di fronte alla Virtus Cassino squadra in salute e reduce da una buonissima Supercoppa che l’ha vista eliminata da Ruvo di Puglia alle soglie delle Final Four

Dopo un precampionato di sofferenza – con tanti piccoli acciacchi che hanno condizionato la preparazione di numerosi giocatori – la Libertas Livorno 1947 si appresta a cominciare la grande avventura della serie B Nazionale. La prima giornata (palla a due domenica 1 ottobre ore 18 al PalaMacchia) pone gli amaranto di fronte alla Virtus Cassino squadra in salute e reduce da una buonissima Supercoppa che l’ha vista eliminata da Ruvo di Puglia alle soglie delle Final Four.

Coach Andrea Auletta (che in estate ha preso il posto del livornesissimo Roberto Russo) è giovane e capace (pensate…è nato nel 1995) e guida una squadra fisica, ma anche da corsa. La stella è il comunitario tedesco Melkisedek Moreaux, un giovane di colore cresciuto in USA con buone cifre in NCAA a Phoenix, poi da professionista nella seconda lega tedesca dove lo scorso anno ha messo a segno una stagione in doppia cifra di media ed ha ricevuto il premio come giocatore più migliorato del torneo. E’ un’ala versatile di 198 cm, dinamica, fisica, capace di essere efficace sia fronte che spalle a canestro. Accanto a lui c’è un veterano della nostra serie A2 come il serbo Nemanja Dincic, giocatore completo, sporco e cattivo, ala pivot capace di attaccare da ogni posizione e di colpire da sotto come dall’arco, gran lottatore, ultimi anni in A2 a Scafati e poi a Chieti, poi la B con Roseto lo scorso anno.

Le parole di coach Andreazza: “Abbiamo avuto un precampionato difficile a causa di tanti malanni fisici non di gravissima entità ma continui e che hanno colpito tanti giocatori. Ovviamente la condizione fisica non può essere delle migliori ma non vogliamo trovare alibi e provare a farci trovare più pronti possibile alla prima di campionato per poi crescere nel corso della stagione. L’inserimento di Williams ha dato grande entusiasmo ma ricordiamoci che comunque inserite un giocatore straniero in un ruolo chiave come il play non è mai semplice ma lui è un ragazzo di grandi qualità umane e molto esperto e si è messo a disposizione di tutti da subito.

Sarà una partita complicata anche perché alla prima ci sono sempre molte emozioni e tante incognite. Vogliamo dare il 100% e sappiamo che se lo faremo avremo il supporto dei nostri tifosi che domenica diventano fondamentali”.

Condividi: