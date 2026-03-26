Libertas, si ferma Tozzi: problemi all’adduttore
Le condizioni di Tozzi verranno monitorare giorno per giorno e solo in prossimità della sfida con Cividale verrà presa una decisione sul suo impiego
La Libertas Livorno 1947 comunica che l’atleta Luca Tozzi ha accusato una riacutizzazione del fastidio muscolare all’inserzione dell’adduttore della coscia destra patito domenica scorsa nella trasferta di Verona; per tale motivo e per evitare ricadute peggiori, su indicazione dello staff medico, l’ala amaranto non è scesa in campo nel secondo tempo del match di ieri con Pistoia.
Le condizioni di Tozzi verranno monitorare giorno per giorno e solo in prossimità della sfida con Cividale verrà presa una decisione sul suo impiego.
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