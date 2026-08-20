Libertas Unicusano, arriva la stella tunisina Marwa Bouzayani

Foto inviata nel comunicato stampa

La campionessa tunisina dei 3000 siepi, sesta alle Olimpiadi di Parigi e tra le migliori quattro specialiste al mondo, sbarca a Livorno. Per lei un personale di 8’54”32 e un ruolo da chioccia per le mezzofondiste amaranto

Un incredibile arrivo a Livorno per vestire la maglia amaranto della Libertas Unicusano: si tratta di Marwa Bouzayani, atleta tunisina oggi leader della Diamond League e tra le migliori quattro specialiste al mondo nei 3000 siepi, dove quest’anno è riuscita, in una tappa della Diamond League, a portare il suo record personale a 8’54”32. Continuerà così a elevare l’atletica tunisina sulla scena mondiale. Marwa ha già conosciuto Livorno e la pista livornese durante un suo recente viaggio, ospite della società. Sarà subito in pista venerdì nella tappa di Diamond League a Losanna, insieme ad Andy Diaz. Marwa cercherà di conquistare il diamante il 4 settembre a Bruxelles, nella finalissima, al pari di Andy. L’atleta tunisina, sesta alle Olimpiadi di Parigi, vanta risultati incredibili anche in altre gare, come i 1500 metri, dove ha un personale di 4’03”51, e i 5000 metri, in cui vanta un tempo di 15’06”24. Andrà a fare da chioccia alle altre mezzofondiste amaranto, quali Milena Maiolini, Alessandra Succetti, Letizia Mengozzi, Margherita Voliani e Gaia Silvestri, creando un gruppo di sicuro livello. Nelle espressioni pubbliche della sua fede, Marwa compete nelle gare indossando un hijab e un abbigliamento modesto, incarnando il suo impegno per i principi islamici anche durante le competizioni. Soddisfazione nel club amaranto per questa perla, che va ad arricchire il notevole gruppo di atleti freschi dei titoli e delle medaglie vinte ai recenti Campionati Europei di Birmingham.

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