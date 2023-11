“L’incontro migliore della mia vita”. Dario porta il titolo mondiale a Livorno

Dario con la cintura di campione del mondo conquistata sabato 25 novembre "per decisione unanime" a New Castle contro l'inglese Mick Stanton; Dario con il maestro Rizzoli e parte del team dopo la vittoria

"Non ho ancora realizzato del tutto quello che ho fatto. Dedico questa vittoria alla famiglia, al Rendoki e a Livorno". Per "decisione unanime", Bellandi è il nuovo campione del mondo Cage Warriors categoria medi. Coach Rizzoli: "Impresa colossale, anch'io mi sono commosso. Se lo merita, a tifarlo c'era tutta Italia, e Livorno, città sportiva, deve essere orgogliosa di avere conquistato la cintura. Solo tre italiani prima di Dario ci sono riusciti. Ora l'obiettivo è salire in UFC e starci, a testa alta, per provare a entrare nei primi 5 al mondo"

Da cosa iniziare? Dalle parole del coach Massimo Rizzoli (“Mi sono commosso e chi mi conosce sa che non è una cosa facile. Ora l’obiettivo è salire in Ufc e starci, a testa alta, per provare a entrare nei primi 5 al mondo della categoria medi”) oppure dalle parole del campione del mondo Cage Warriors categoria Medi Dario Bellandi (“Diciamo che l’ho fatta grossa anche se non ho ancora realizzato del tutto. E’ stata la migliore performance della mia vita”). Scegliete voi. Una cosa è certa: Livorno ha un nuovo campione del mondo da celebrare. Dario “Neanderthal” Bellandi, appunto, che ha conquistato la cintura “per decisione unanime” sabato sera a New Castle contro l’inglese Mick Stanton. “E’ stata la preparazione più dura della mia carriera – spiega Dario, che ringraziamo per la disponibilità, raggiunto telefonicamente – perché sapevo di dover aumentare il carico di lavoro del 30-40% dato che combattevo su 5 round anziché 3. Sono stati tre mesi di preparazione molto duri. Stanton è stato un avversario tosto (il 1 round è andato all’avversario, gli altri 4 al campione livornese, ndr). I colpi li ho messi ma era veramente duro, non faceva un passo indietro facilmente. Dedico la vittoria alla mia famiglia, al Rendoki e alla città di Livorno”. Al seguito di Dario, mai solo durante le gare e sabato sera meno che mai visto che “ballava” il titolo, c’erano una quarantina di persone tra famiglia, parenti e amici. E mentre parla con noi ha al suo fianco il maestro Rizzoli che al telefono racconta l’impresa del suo allievo. Perché di impresa si è trattato. “Basti dire che sono solo tre gli italiani (categoria gallo, welter e massimi), prima di Dario (medi), ad essere riusciti a diventare campioni del mondo Cage Warriors. Capite bene quindi l’impresa colossale che abbiamo compiuto. Dico “abbiamo” perché penso al supporto ricevuto dai compagni, agli sparring partner, al preparatore e in generale a tutto il team. E l’impresa è straordinaria se pensiamo anche che il Rendoki è una realtà piccola in questo mondo. Livorno, città sportiva, deve essere orgogliosa di avere conquistato la cintura. E poi Dario si merita questa vittoria. E’ un ragazzo d’oro, che si fa volere bene, sempre fuori dagli schemi degli spacconi che sabato sera è stato tifato da tutta Italia”. Quindi l’analisi dell’incontro: “Stanton, credetemi, è veramente un guerriero ma Dario ha seguito la strategia giusta lavorando in modo che le possibilità del suo avversario fossero tarpate. Al di là della tecnica credo lo abbia annichilito psicologicamente crescendo sempre di più round dopo round. E adesso? Sono sempre critico cercando i peli nell’uovo e devo dire il “ragazzo” sopporta questa cosa con entusiasmo. Perciò, dopo aver analizzato le cose che potevano essere fatte meglio tra 10 giorni, anzi 7, di riposo ricominceremo a lavorare. Vogliamo l’Ufc”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©