Lions Amaranto, due punti in ricordo delle vittime del Moby Prince

Foto Chiara Mattei

Trasferta a Olbia carica di emozione: rose in mare per le vittime e doppio bonus conquistato in campo

È stato un chiaro segno del destino, quello che ha consentito ai rugbisti dei Lions Amaranto di onorare al meglio il ricordo delle 140 persone morte nella strage del Moby Prince. Il calendario del campionato di serie B, girone 4, ha portato la formazione livornese sul campo dell’Olbia proprio il giorno dopo la ricorrenza della tragedia. Il gruppo squadra è dunque andato in Sardegna con il traghetto partito dal porto labronico alle 22.30 di venerdì 10 aprile. La mattina di sabato 11, subito dopo l’attracco, i giocatori amaranto hanno gettato nel mare del porto di Olbia le rose consegnate loro, a Livorno, nel quadro delle iniziative ufficiali della ricorrenza, dai familiari delle vittime. Il gesto del lancio delle rose nelle acque del porto gallurese è stato compiuto insieme agli stessi familiari delle vittime sarde. Poche ore più tardi, i Lions Amaranto, imbottiti di giovanissimi, con ben cinque atleti classe 2007 (Diego Giudici, Giorgio Cozzolini, Mattia Longhi, Vittorio Meini e Armando Paradiso), tre classe 2006 (Giacomo Contini, Riccardo Pellegrini e Mattia Vernoia) e tre classe 2005 (Nico Bernini, Gabriele Casalini e Cristian Zingoni), hanno poi giocato sul campo dei (validi) gialloneri olbiesi una gara di spessore. I labronici, cresciuti non poco in questo scorcio finale di stagione, hanno perso a testa altissima, 31-26, e soprattutto hanno saputo strappare due punti, frutto del doppio bonus: quattro le mete siglate e margine inferiore alle otto lunghezze. “Due punti dedicati al ricordo di quelle 140 vittime” la voce unanime della squadra labronica. La trasferta ha regalato fortissime emozioni, che vanno ben al di là di una bella marcatura realizzata o di un placcaggio ben assestato. Nella giornata di domenica 12, si è completato il quadro del penultimo turno, con questi risultati (tra parentesi i punti validi per la classifica): UR Firenze cadetta – Lions Alto Lazio 10-61 (0-5); Perugia – CUS Siena 44-10 (5-0); Gubbio – Cavalieri Prato/Sesto cadetti 26-7 (5-0); Colleferro – Roma Olimpic cadetta 44-34 (5-1). La classifica ad una giornata dalla fine: Lions Alto Lazio* 81 p.; Perugia 66; Olbia 65; Gubbio 63; UR Firenze cadetto 38; Cavalieri cadetti 36; CUS Siena 34; Colleferro 27; Lions Amaranto Livorno** 19; Roma Olimpic cadetta 10. * Lions Alto Lazio matematicamente promossa in A2; **Lions Amaranto scontano 4 punti di penalizzazione. Promozione diretta per le prime di ciascun girone e playoff per le seconde e per la miglior terza. I Lions, che giocheranno la loro ultima gara stagionale il 3 maggio, in casa con il Colleferro, sono certi di terminare il torneo sul nono gradino. La sensazione è che i labronici, dopo aver maturato importanti esperienze in questa annata agli sgoccioli, possano con i loro giovani aprire un nuovo ciclo. Nel prossimo campionato di B saranno 60 (e non più 50) le squadre al via; saranno divise in sei (e non più cinque) gironi territoriali. La volontà è quella di alzare l’asticella.

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