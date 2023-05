Livorno 3×3, via alla terza edizione del torneo di basket

Dieci serate all’insegna dello sport ma anche della musica e del divertimento. Il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone: "Un torneo che dà lustro alla città"

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la terza edizione consecutiva, il torneo di basket 3×3 “Livorno 3×3”. Più di 10 serate all’insegna dello sport, ma anche della musica e del divertimento, che animeranno gli spazi della nuovissima struttura Oltremare Livorno, dotata di 4 campi da gioco, 2 outdoor e 2 indoor. “Una sfida diversa dagli anni scorsi – spiega uno dei coordinatori Raffaele Fiore – che si configura come un vero e proprio evento. A margine delle partite sono infatti previsti spazi per il food, bar e dj set per dare vita ad una summer season a tutti gli effetti. Teniamo molto al fatto che questa iniziativa possa rappresentare un passaggio importante per Livorno. La pallacanestro sta andando davvero bene e noi cerchiamo di cavalcare l’onda”. Grande novità di quest’anno, il format delle 16 maglie disponibili ispirate al campionato Nba, di cui sarà possibile scegliere sia il colore che il numero. “Un torneo – afferma il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone – che dà lustro alla città. Il 3 contro 3 è un’attività di grande spessore a livello internazionale e qui vedo tanti giovani pieni di entusiasmo che vogliono portarla avanti, forze fresche di cui lo sport ha necessariamente bisogno anche a livello organizzativo”. Tra i presenti, anche il dirigente del settore sportivo del Comune di Livorno Enrico Montagnani, che ha voluto sottolineare l’importanza della nuova struttura nel quartiere Sorgenti. “Un progetto importante – dice – in un momento fatidico per ciò che riguarda gli impianti livornesi, spesso vetusti ed insufficienti. Spero che questo possa essere il primo passo di una lunga serie di rivalutazioni impiantistiche”. Queste le date in programma rivolte ad entrambi i sessi: 2 giugno sorteggio dei gironi, 15 giugno (open), 3 e 21 giugno (esordienti), 14 e 21 giugno (under 13), 14 e 28 giugno (under 14), 13 e 27 giugno (under 16), 6 e 20 giugno (under 18). È possibile iscriversi, entro il 15 maggio, ad una o ad entrambe le date, attraverso il portale Fiba 3×3, al numero 347 3262804 (Lorenzo) o tramite messaggio ai canali social Livorno3x3 (Facebook ed Instagram).

